Подорожчання продуктів зумовлене зростанням рівня інфляції та слабким урожаєм.

В Україні за останній рік на тлі зростання рівня інфляції вартість продуктового кошика збільшилася в середньому на 25-30%. Про це повідомляє "Новини.LIVE" з посиланням на дані Міністерства фінансів.

До складу базового кошика входять хліб, молоко, куряче філе, яловичина, картопля, рис, сир, яблука, банани, помідори, цибуля та яйця.

Уточнюється, що найбільше подорожчання торкнулося фруктів, овочів і молочних продуктів. Ціни на яблука зросли за рік на 106,4%, з 20,49 грн до 42,31 грн за кілограм. Водночас картопля і молоко подорожчали більш ніж на 30%. Згідно з прогнозами, у березні ціни на "молочку" можуть знизитися на 2,5-5% через збільшення виробництва.

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Найменше ціни піднялися на ріпчасту цибулю - на 1,4%, з 16,27 грн до 16,50 грн за кілограм. До цієї ж категорії входять рис, який подорожчав на 3,9%, з 56,67 грн до 58,93 грн за кг, а також твердий сир - на 5,4%, з 499,10 грн до 526,32 грн за кг.

У виданні зазначають, що різке подорожчання продуктового кошика зумовлене зростанням рівня інфляції до 13,4% у річному вимірі, а також слабким урожаєм торік, подорожчанням електроенергії та логістики.

Експерти вважають, що така тенденція збережеться. Проте аналітики не виключають, що деякі продукти можуть стати дешевшими на тлі сезонних коливань цін.

Ціни на продукти в Україні

Як писав УНІАН, на початку березня ціни на овочі та фрукти в Україні помітно змінилися. Аналітики проєкту EastFruit дізналися, що і скільки тепер коштує. Уточнювалося, що верхня цінова межа знизилася з 34 до 30 грн. Картопля подешевшала з 20 до 18 грн. Також впали ціни на броколі та цвітну капусту. Натомість вартість томатів, солодкого перцю та кабачків поповзла вгору.

Також експерти розповіли, чому ціни на сир в Україні тільки зростають. За словами аналітиків, основною причиною здорожчання став сезонний фактор, який підкріплювався коливанням температурних і кліматичних умов.

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