В Україні стрімко дешевшає морква: скільки зараз коштує кілограм

Зазначається, що ринок уже перенасичений продукцією нового врожаю.

Ціни в Україні на моркву падають уже п'ятий тиждень поспіль. Овоч дешевшає через надлишок пропозиції за невисокого попиту.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що відпускні ціни на моркву врожаю 2025 року перебувають у межах 9-16 грн/кг ($0,22-0,38/кг), що в середньому на 10% дешевше, ніж тижнем раніше.

Експерти пов'язують зниження відпускних цін із перенасиченням ринку продукцією. Також фіксується істотне зниження попиту на овоч, тоді як у всіх областях України ведеться активний збір врожаю. В умовах, що склалися, виробники змушені йти на поступки і знижувати ціни.

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Варто зазначити, що на сьогодні морква в Україні вже надходить у продаж у середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці липня 2024 року.

Ціни на моркву в супермаркетах України

В АТБ овоч можна купити за 14,89 грн/кг.

При цьому у Varus коренеплід продають по 14,90 грн/кг.

Водночас у Сільпо ціни стартують від 14,90 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

За минулий тиждень в Україні суттєво зросли ціни на деякі овочі. Так, подорожчали буряк і морква, а ось ціни на огірки і солодкий перець пішли вниз. Крім того, відпускні ціни на часник пішли вгору, хоча розпочався сезон збору врожаю 2025 року.

Щодо цін на ягоди та фрукти, то вони переважно знижувалися. Так, ціни на лохину впали, а як і ціни на кавун.

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