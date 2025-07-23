Ціни на кавуни в Україні впали: скільки зараз коштує кілограм

За тиждень кавун подешевшав у середньому на 36%.

Ціни на кавун в Україні стрімко знижуються. Головною причиною здешевлення популярної ягоди стало збільшення пропозиції та погіршення якості через спекотну погоду і посуху.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що наразі ціни на українські кавуни опустилася до 5-14 грн/кг ($0,12-0,34/кг) залежно від якості та обсягів пропонованих партій, що в середньому на 36% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

При цьому відпускні ціни на кавун в Україні вже в середньому на 28% нижчі, ніж наприкінці липня 2024 року. За словами виробників, не виключено, що надалі ягода продовжить дешевшати через збільшення пропозиції за стриманого попиту.

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Варто зазначити, що фермери змушені знижувати ціни навіть в умовах скорочення виробництва. Річ у тім, що основні регіони вирощування баштанних, зокрема Херсонська область, перебувають у російській окупації. Крім того, багато фермерів втратили частину врожаю через погодні умови.

Ціни на кавуни в супермаркетах України

В АТБ його можна купити за 19,49 грн/кг.

У Varus кавун продають по 17,90 грн/кг.

Водночас у Сільпо ціни стартують від 23 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Ціни в Україні на овочі, ягоди та фрукти за тиждень змінилися по-різному. Так, продовжують знижуватися ціни на картоплю врожаю 2025 року через поліпшення погодних умов і активізацію збиральних робіт.

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