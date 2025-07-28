Ціни на томати зросли, а огірки та солодкий перець, навпаки, почали дешевшати.

На минулому тижні в Україні суттєво зросли ціни на деякі категорії овочів. Про це у своєму аналітичному огляді повідомили фахівці порталу EastFruit.

Так, в нашій країні зросли ціни на буряк і моркву. Станом на кінець минулого робочого тижня буряк коштував 10-20 грн/кг, тоді як за тиждень до цього ціни на овоч знаходились на рівні 8-12 грн/кг. Морква подорожчала зі 13-20 гривень за кілограм до 15-20 гривень.

На тлі зростання продажів почали знижуватися ціни на білокачанну капусту – у кінці минулого робочого тижня овоч продавали за ціною 17-22 грн/кг.

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Ціни на томат зросли до 35-70 гривень, а огірки та солодкий перець продавалися дешевше, ніж тижнем раніше – 15-50 та 50-120 гривень, відповідно. Броколі та пекінська капуста подорожчали до 55-65 та 25-38 гривень, тоді як вартість цвітної капусти знизилася до 45-55 грн/кг.

Продавці продовжують знижувати ціни на баклажани. В кінці минулого робочого тижня вони коштували 30-40 грн/кг, тоді як часник, навпаки, подорожчав до 60-130 гривень, попри зростання пропозиції.

Що стосується цін на ягоди та фрукти, то вони в Україні переважно знижувалися. Так, ціни на лохину впали до 150-230 грн/кг, тоді як тижнем раніше вони знаходилися на рівні 190-280 гривень.

Малина подешевшала до 130-180 гривень. Дешевше, ніж тижнем раніше, продавали чорну та червону смородину – 130-190 та 70-150 гривень, відповідно.

Через суттєве збільшення пропозиції на ринку ціни на кавун знизилися до 10-17 грн/кг. Продовжила дешевшати груша – станом на кінець минулого робочого тижня її продавали за ціною 37-70 грн/кг. Ціни на черешню дещо зросли – зі 180-220 до 180-260 гривень.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

З початку року в Україні суттєво зросли ціни на свинину. Якщо в минулому році в супермаркетах м'ясо коштувало в середньому менш як 200 грн/кг, то за останні місяці ціни не опускалися нижче 250 грн/кг.

За словами аналітиків, у 2024 році ціни на свинину були нижчі через вищу пропозицію на тлі зменшення ємності ринку. Вони зазначають, що в Україні має місце скорочення поголів’я свиней, що пов’язано з війною, а також економічними та епізоотичними чинниками.

Також повідомлялось, що ера дешевих натуральних фруктів та овочів у світі закінчується, що пов’язано із зростанням собівартості виробництва, дефіцитом робочої сили та змінами клімату.

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