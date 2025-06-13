В Україні ціни на огірки летять у прірву: скільки тепер коштує овоч

Зазначається, що відпускні ціни на огірок уже в середньому на 17% нижчі, ніж роком раніше.

В Україні продовжують стрімко дешевшати тепличні огірки. Чергове зниження цін пояснюється збільшенням пропозиції овоча з літніх теплиць.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що до кінця поточного тижня огірок продають у діапазоні 25-48грн/кг ($0,60-1,16/кг), що в середньому на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

За словами виробників, головною причиною падіння цін стало зростання пропозиції огірка з літніх теплиць, розташованих у південному регіоні, який надходить у продаж у середньому по 18 грн/кг ($0,43/кг).

Відео дня

Варто зазначити, що на сьогодні відпускні ціни на огірок в Україні вже в середньому на 17% нижчі, ніж роком раніше. При цьому не виключено подальше зниження цін на овоч, тому що пропозиція збільшуватиметься надалі, а темпи збуту знижуються.

Ціни на огірки в супермаркетах України

У Сільпо ціни на овоч стартують від 57,70 грн/кг.

В АТБ огірки продають по 49,89 грн/кг.

При цьому у Varus овоч продають по 49,90 грн/кг, але це ціна зі знижкою.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

В Україні продовжують стрімко знижуватися ціни на капусту нового врожаю. Крім того, дорожче, ніж тижнем раніше, продавалася торішня картопля.

Також українські фермери збільшили пропозицію буряків нового врожаю, але ціни на "старі" овочі рекордно високі.

Вас також можуть зацікавити новини: