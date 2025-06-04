Ціни на капусту нового врожаю обвалилися: стільки вже коштує кілограм в Україні

Попри падіння цін, овоч у середньому в 3 рази дорожчий, ніж роком раніше.

Ціни на капусту нового врожаю в Україні стрімко падають. Здешевлення овоча пов'язують із сезонним збільшенням пропозиції на тлі скромного попиту.

Проєкт EastFruit пише, що, за словами експертів, ціни на капусту знижуються, оскільки збільшилися обсяги пропозиції овоча врожаю 2025 року на тлі стабілізації погоди після періоду сильних дощів із грозами та градом. Крім того, фермери стурбовані якістю капусти, яка знижується через підвищену вологість.

Таким чином, виробники пропонують капусту нового врожаю по 13-22 грн/кг ($0,31-0,53/кг), що в середньому на 38% дешевше, ніж тижнем раніше.

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Водночас, попри обвал цін на капусту, овоч у середньому в 3 рази дорожчий, ніж на початку червня 2024 року.

Ціни на капусту в супермаркетах України

У мережах, які проаналізував УНІАН, капусту продають зі знижками.

Так, у Varus овоч можна купити за 29,90 грн/кг.

У Сільпо капусту продають по 34,80 грн/кг.

А в АТБ її віддають по 19,89 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - прогноз експерта до осені

Директорка Львівського департаменту агропромислового розвитку Людмила Гончаренко зазначила, що українцям варто готуватися до подорожчання овочів, ягід і фруктів до кінця літа через весняні заморозки.

За її словами, найсильніше від негоди постраждали ранні овочі, ріпак і особливо ягідно-плодова група, зокрема, смородина, лохина, черешні, сливи, вишні. При цьому вона вказала, що тільки на полуниці втрати в деяких господарствах становили до 50%.

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