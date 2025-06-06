Картопля торішнього врожаю раптово почала дорожчати: у чому причина

Зазначається, що попит залишається на високому рівні.

В Україні спостерігається зростання цін на картоплю врожаю 2024 року. Подорожчання спровоковане скороченням пропозиції овоча.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що ціна на торішню картоплю в Україні перебуває в межах 18-28 грн/кг ($0,43-0,68/кг), що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Зазначається, що сезон реалізації "старого" овоча фактично завершився, через що пропозиція різко скоротилася. При цьому, попри зростання цін на торішню картоплю, попит залишається на високому рівні.

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Наразі картопля врожаю 2024 року в Україні надходить у продаж у середньому на 24% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

Ціни на картоплю в супермаркетах України

В АТБ овоч віддають по 29,89 грн/кг.

При цьому у Varus картоплю можна купити по 32,90 грн/кг.

У Сільпо ціни стартують від 41,20 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Ранні овочі в Україні продовжують дешевшати. Так, ціни на капусту нового врожаю обвалилися на тлі сезонного збільшення пропозиції і скромного попиту. При цьому на очах дешевшає тепличний огірок.

Крім того, садівники розпочали продаж місцевої черешні нового врожаю, при цьому ціни на неї найвищі за останні 10 років.

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