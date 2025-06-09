Фруктово-ягідний сегмент відзначився зростанням ціни на суницю садову та черешню.

Ціни в Україні на овочі та фрукти як нового, так і старого врожаю змінилися різнопланово. Продовжують стрімко знижуватися ціни на капусту нового врожаю.

Аналітики проекту EastFruit пишуть, що овоч подешевшав за тиждень з 20-27 до 13-15 гривень за кілограм. При цьому знижувалися ціни на ранній столовий буряк з 50-55 до 40-45 грн/кг.

Водночас ціни на ріпчасту цибулю нового врожаю зросли з 30-35 до 35-40 грн\кг. Дорожче, ніж тижнем раніше, продавалася торішня картопля - з 23-25 до 25-28 грн/кг. Крім того, томат продовжили дешевшати - верхня цінова межа знизилася зі 100 до 95 грн\кг, а солодкий перець подорожчав - верхня цінова межа піднялася зі 110 до 130 грн/кг.

Відео дня

Ціни на кабачок різко впали - за тиждень овоч подешевшав з 45-55 до 20-26 грн/кг. Зростання пропозиції цвітної капусти і броколі, також змусив продавців опустити ціни реалізації з 50-55 до 30-30 грн/кг і 100-130 до 70-90 грн/кг відповідно.

У сегменті зелені подешевшав кріп з 80-100 до 50-80 гривень за кілограм, а нижня цінова межа петрушки впала зі 170 до 150 грн/кг. Решта позицій не змінилися в ціні - зелень цибулі віддають по 120-150 грн/кг, салат по 35-45 грн/кг, а спаржу - 200-450 грн/кг.

Фруктово-ягідний сегмент відзначився зростанням ціни на суницю садову - нижня цінова межа піднялася зі 110 до 120 грн/кг. І без того дорога черешня подорожчала, особливо зростання цін торкнулося якісної продукції - верхня цінова межа підскочила з 200 до 300 гривень за кілограм. Почали знижуватися ціни на грушу - нижня цінова межа знизилася зі 100 до 90 грн/кг. У продажу також з'явилися перші абрикоси, ціни на які перебувають у межах 120-140 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Ціни на огірки продовжили падати через сезонний фактор. Водночас зазначено, що наразі фермери проводять роботи із зачищення теплиць, адже сезон раннього тепличного овоча добіг кінця.

Крім того, в супермаркетах українську малину продають за "космічними" цінами.

Вас також можуть зацікавити новини: