В Україні рекордно високі ціни на буряк: скільки коштує овоч тепер

Українські фермери збільшили пропозицію буряків нового врожаю. При цьому ціни на "старі" овочі рекордно високі.
Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що пропозиція буряків урожаю 2024 року обмежена, але попит залишається високим. У результаті ціни вже кілька місяців тримаються на рекордно високому рівні порівняно з минулим сезоном.
Так, буряк надходить у продаж по 25-33 грн/кг ($0,60-0,80/кг), залежно від якості та обсягів партій, що в середньому на 21% дорожче, ніж роком раніше.
Водночас в Україні стартував сезон столових буряків нового врожаю. Ціни на овочі врожаю 2025 року перебувають у діапазоні 32-40 грн/кг ($0,77-0,96/кг). При цьому, очікується, що ціни на буряки будуть падати в міру збільшення пропозиції, але зниження може бути незначним через відсутність запасів овочів урожаю 2024 року.
Ціни на буряк у супермаркетах України
У Сільпо буряк продають від 61 гривні за кілограм.
При цьому в АТБ ранній овоч можна купити за 49,89 грн/кг.
У Varus буряк можна купити від 49,90 грн/кг.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Ціни в Україні на овочі та фрукти як нового, так і старого врожаю змінилися різнопланово. Продовжують стрімко знижуватися ціни на капусту нового врожаю.
Крім того, дорожче, ніж тижнем раніше, продавалася торішня картопля. Також у супермаркетах українську малину продають за "космічними" цінами.