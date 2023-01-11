Це пов'язано, зокрема, з блекаутом.

У 2023 році в Україні можуть знову злетіти ціни на продукти. На початку року це вже буде помітно, коли почнуть зростати ціни на овочі. Це буде пов'язане з сезонним фактором та через повномасштабну війну РФ проти України, адже країна-агресорка окупувала частину наших південних територій.

У коментарі "24 каналу" Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів, що також слід очікувати на велике зростання цін на олію. За його словами, у минулому році вони зросли лише на 12%, що дуже мало на тлі загального здорожчання продуктів. Окрім цього, українцям слід готуватися до подорожчання хлібопродуктів.

"Скоріш за все побачимо й подорожчання хлібопродуктів. І це пов’язано у тому числі й з блекаутами, тому що, давайте будемо відверті, жоден виробник та переробник товарів сільськогосподарського призначення, жодний ритейл, який у своїй роботі використовує генератори не буде це оплачувати з власної кишені", - наголосив експерт.

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За прогнозами економіста, загальна інфляція може зрости приблизно на 2,5-3%. Це станеться через блекаути. А це призведе до загального росту цін. Експерт прогнозує, що ціни у 2023 році можуть злетіти на 5%.

Ціни в Україні

За даними Держстату, ціни на товари і послуги в Україні у 2022 році в середньому виросли майже на 23%. Ціни на продукти харчування в цілому зросли на 27,1%, на алкогольні напої та тютюнові вироби – на 17,4%..

Нещодавно стало відомо, що в В Україні почали зростати ціни на яблука. Сьогодні місцеві господарства готові вести відвантаження цих фруктів від 9 до 15 грн/кг в залежності від калібру та сорту. А восени повідомлялося про спадання цін на свинину.

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