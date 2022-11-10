За рік продукти харчування подорожчали на понад 30%.

Індекс інфляції в Україні у жовтні зріс на 2 відсоткових пункти - до 26,6% у річному вимірі.

З початку року ціни зросли на 24,8%, повідомила Державна служба статистики.

Базова інфляція у жовтні 2022 року порівняно із попереднім календарним місяцем склала 1,9%, з початку року вона прискорилася до 20,1%.

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Зазначається, що найбільше за рік подорожчали продукти харчування - на 36,1%, у тому числі ціни на яйця зросли на 81,4%, на фрукти - на 62,6%, овочі - на 78,8%.

Інфляція в Україні - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, Національний банк прогнозує, що за підсумками 2022 року інфляція становитеме 31%, а наступного року сповільниться до близько 20%.

На початку вересня перший заступник міністра економіки Денис Кудін говорив, що темпи інфляції в Україні знижувалися другий місяць поспіль, і це є важливим позитивним сигналом для підприємств і споживачів.

Чиновник казав, що зафіксована рекордно висока інфляція є світовою тенденцією - навіть у країнах ЄС вона становить понад 9%.

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