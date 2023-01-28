Вітамінний запас: чи принесе весна подорожчання та нестачу овочів і фруктів

Окупація рашистами частини родючого півдня України та блокування морських портів ускладнили вітчизняне виробництво свіжих вітамінів та їхній імпорт в нашу країну. УНІАН з’ясував, як це відобразилось на вартості та асортименті овочів і фруктів та що очікувати з наближенням весни.

Вже промайнули майже два місяці цієї буремної зими з періодичними варварськими обстрілами рашистами української землі та доволі частими відключеннями електрики. Але наші незламні люди продовжують далі жити, працювати та розвиватись навіть попри такі складні умови.

Ще одним з воєнних викликів для громадян нашої країни залишається й підвищення вартості продуктів харчування. Оскільки багато українців внаслідок повномасштабної війни та економічної кризи зіткнулись зі зменшенням прибутків, а то й взагалі лишились без джерела доходів через втрату роботи. Тож цінники на харчі для них не є приємним явищем.

За даними Державної служби статистики, ціни на товари і послуги в Україні у 2022 році в середньому виросли майже на 23 відсотки. Загалом вартість продуктів харчування збільшилась на 27,1 відсотків. Зокрема, зростання споживчих цін на овочі становило 68,5 відсотків, на фрукти – 27,7 відсотків.

Росту цін на свіжі та корисні вітаміни сприяла передусім часткова окупація російськими загарбниками родючих земель Херсонської та Запорізької областей, які до війни активно постачали овочі та фрукти для всієї України. Місцеві фермери в минулому сезоні втратили можливість забезпечувати вітчизняний ринок цими продуктами. А хтось загинув від рук оскаженілих окупантів або втратив свій бізнес.

Тому виробники з вільних українських просторів робили все можливе, щоб наповнити вітчизняний ринок своєю продукцією. Проте для них викликами стали здорожчання палива, насіннєвих матеріалів та добрив. До того ж фермерів стримувала нестабільна ситуація в країні. А тепер ще й перебої з електропостачанням ускладнюють зберігання врожаю.

Наближення весни й у мирні часи означало зменшення запасів овочів та фруктів перед початком нового сезону їхнього вирощування, що об’єктивно провокувало ріст цін на них. А що ж ми маємо цьогоріч?

Вітамінний асортимент

Які б не були складнощі у виробників із вирощуванням та зберіганням овочів та фруктів, але вітчизняні ритейлери намагаються задовільнити потреби своїх покупців. Тому вони в разі потреби активно шукають та знаходять альтернативних постачальників, зважаючи на запити споживачів. Провідні мережі супермаркетів запевняють, що в їхніх магазинах асортимент свіжих вітамінів суттєво не змінився в порівнянні з минулим роком.

"Асортимент овочів та фруктів в магазинах мережі АТБ у порівнянні з аналогічним періодом минулого року не змінився. Він може трохи відрізнятися лише в залежності від географічного розташування магазина та його площі. Так було і в минулому році", – сказали УНІАН в компанії.

В АТБ також зазначили, що стосовно борщового набору та найбільш популярних фруктів - яблук, то вони закупають на 90 відсотків в українських виробників. А щодо імпорту, то цьогоріч він надходив до магазинів з невеликим запізненням, але на присутність товару на полицях це суттєво не вплинуло.

В мережі "Сільпо" розповідають, що їхній асортимент не змінився за виключенням деяких екзотичних фруктів – тайський манго, маракуя, папая тощо. Також в них незначно виросла частка імпорту за такими категоріями товарів, як томати, огірки, капуста.

Директор департаменту фреш компанії Varus Катерина Нічаєва відзначила, що мережа має складності в поставках певних категорій.

"З початком повномасштабної війни і через перебої з електропостачанням виробництво та асортимент українських тепличних овочів і зелені значно зменшився, що потягнуло за собою збільшення частки імпортної продукції. Наразі в асортименті нашої мережі нема редьок та селери, які переважно вирощувалися на території Херсонської області", – додала вона.

Також, як зазначила Нічаєва, в українських постачальників залишились невеликі запаси моркви та цибулі, тому найближчим часом ці товари ймовірно за все будуть імпортуватися.

В компанії Metro Україна повідомили, що в їхніх магазинах, у зв’язку з обмеженою кількістю робочих локальних теплиць, зменшена кількість в асортименті томатів та огірків локального виробництва.

"Менше продукції, яка доставляється в країну морськими контейнерами або літаками, особливо товари ультракороткого строку зберігання. Проте, самі продукти інших країн походження є в наявності", – розповіла менеджер з управління категорією "Фрукти, овочі" компанії Олена Сучик.

Зростання цін неминуче

Для вітчизняного ринку овочів та фруктів є характерна яскраво виражена сезонність: на момент збору врожаю ціна найнижча і далі вона поступово зростає. Особливо зростання цін помітно, починаючи з Нового року.

"З наближенням весни ми будемо спостерігати сезонне зростання цін на овочі та фрукти, і стосуватися ця тенденція буде всіх позицій: деяких в більшій мірі, деяких в меншій. Наприклад, картопля, яблука будуть зростати меншими темпами, оскільки цього року зібрали гарний врожай і експорт даних позицій не здійснюється", – зазначила в коментарі УНІАН аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин.

А от капуста і морква, за словами експерта, можуть зрости в ціні більш відчутно, тому що їхня пропозиція більш обмежена.

"В той же час, маючи цьогоріч найменшу пропозицію цибулі серед всіх овочів, зростання цін не може бути значним, бо наразі ціна і так дуже висока, і подальше її зростання буде обмежуватися купівельною спроможністю населення", – підкреслила Литвин.

За оцінками аналітиків, за три тижні січня яблука здорожчали на 5,8 відсотків – до 12,30 грн/кг. Ціни на імпортні мандарини та банани зросли на 8,6 відсотків та 1,8 відсотка – до 72,17 грн/кг та 70,45 грн/кг відповідно. Апельсини та лимони навпаки здешевшали на 9,8 відсотків та 4,7 відсотка – до 58,57 грн/кг та 60,97 грн/кг.

За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, до кінця лютого 2023 року очікується зростання цін на плодові на рівні 7-10 відсотків.

За інформацією завідувача відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту агроекономіки Інна Сало, з початку 2023 року в цілому по Україні здорожчали овочі борщового набору: капуста білокачанна – до 13,40 грн/кг (на 2,3 відсотка), буряк – до 12,49 грн/кг (на 4,3 відсотка), а також картопля – до 10,13 грн/кг (на 3,7 відсотка). Високою залишається ціна на цибулю ріпчасту та моркву – 35,42 грн/кг та 25,77 грн/кг, що перевищує ціни на початку року на 2,6 та 0,8 відсотка відповідно.

До кінця лютого, як прогнозують науковці, ціни на овочі зростуть до 5-7 відсотків.

"Зараз відбувається сезонне зростання цін на овочі та фрукти. Це пов'язано з тим, що зростають витрати на їх зберігання. Така тенденція буде тривати приблизно до травня, коли в очікуванні нового врожаю, підприємці будуть реалізовувати залишки продукції, тоді ціни підуть вниз", – підкреслив кандидат економічних наук Олександр Хмелевський.

Дефіцит відміняється

Хоча й ціни на свіжі вітаміни поки не збираються знижатись, проте нестачі цих харчів нам очікувати не варто. За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, пропозиція плодоовочевих в Україні є достатньою для забезпечення попиту населення і дефіцит не очікується. І в зоні ризику знаходиться лише цибуля.

"Цього року вдалося зібрати цибулі менше десь на третину через тимчасову окупацію Херсонської області, яка спеціалізується на її вирощуванні, а також низьку врожайність та якість продукції на підконтрольній Україні територіях через несприятливі погодні умови", – зазначила аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Литвин.

За її словами, це питання частково можна вирішити імпортом, але він буде доволі дорогим, тому що цьогоріч в країнах ЄС також високі ціни на цибулю, та й логістика імпорту цього року в Україні не з дешевих.

Наразі за допомогою закупівлі продуктів за кордоном підтримують пропозицію на українському ринку й інших овочів.

"Порівняно з попереднім роком в 2022 році різко зріс імпорт овочів, приблизно на 43 відсотки. Овочі імпортуються в основному з Туреччини та Польщі. Найбільше імпортуються помідори. Також в значних обсягах імпортується цибуля, часник, капуста, морква, буряки та огірки", – повідомив економічний експерт Хмелевський.

Наразі в Україні прослідковується типове сезонне зростання цін на овочі та фрукти. Проте воно не є стрімким та критичним. Тож значного збільшення витрат на ці харчі не буде.

Також не варто турбуватись про можливу нестачу основних фруктів та овочів. Попри зменшення вітчизняного виробництва та ускладненого імпорту, ці товари є на полицях магазинів і зникати не будуть. Також треба враховувати, що і населення України зменшилося на кілька мільйонів через вимушену міграцію до дружніх країн через війну.

Вітчизняні ритейлери тримають руку на пульсі та в разі необхідності будуть знаходити альтернативних постачальників, аби споживачі мали доступ до свіжих вітамінів. Тож навіть в складних умовах війни українці матимуть змогу урізноманітнювати свій раціон фруктами та овочами, аби підтримувати свій організм поживними речовинами.

До того ж працьовиті українські селяни вже за кілька тижнів почнуть підготовку до нового сезону і згодом засіватимуть та саджатимуть там, де можливо, свої землі в очікуванні гарних врожаїв. Також вони будуть зважати на тенденції ринку, аби нівелювати можливий дефіцит тих чи інших овочів.

Після зимової перерви повернуться до інтенсивної роботи і садівники та ягідники, щоб забезпечити влітку та восени українців продуктами власного виробництва. Тож незламність наших виробників дає нам надію купувати вітчизняні продукти за доступними цінами.

Тому запасаємось вітамінами, терпінням і вірою в нашу таку бажану Перемогу. А вона, як і весна, до нас з кожним днем все ближче.

Альона Кириченко