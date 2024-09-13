Тарас Висоцький зазначив, що дуже низьких цін на овочі цього року не очікується.

Заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький розповів, що буде з цінами на продукти в Україні. За його словами, молочні продукти та овочі дешевими не будуть.

Він зазначив, що спека негативно вплинула на кормові культури.

"Це вже відчувається за цінами на молоко. Там є подорожчання, є зменшення виробництва. Є такий тренд, що молоко і молочна продукція впливатимуть на інфляцію", - заявив чиновник під час дискусії, організованої Центром економічної стратегії.

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Водночас він вказав, що серйозних коливань цін на м'ясо птиці, свинину і яйця поки що не буде. Висоцький вважає, що найімовірніше ціни на ці продукти триматимуться на рівні приблизно попереднього року.

Крім того, дуже низьких цін на овочі в Україні цього року не очікується через високі витрати на зберігання.

"Немає перевиробництва, тому й не бачимо мегадешевих цін на овочі, в тому числі на картоплю. З точки зору об'єктивної собівартості виробництва ціна співставна... Не буде таких екстрацін, як у 22-му, коли ми різко тимчасово втратили лівобережну частину Херсонської та Запорізької областей. Але й не буде якихось меганизьких цін. Виробники розуміють, що споживання знизилося", - підсумував Висоцький.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Перший тиждень осені минув без серйозних цінових потрясінь. Овочі в Україні планомірно дорожчають, але не всі.

Крім того, в Україні очікується істотне подорожчання гречки. Цього року скоротили площі посівів, а також погода зробила свій внесок у врожайність культури.

Також ціни на вершкове масло в Україні зростають на тлі подорожчання продукту в Європі.

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