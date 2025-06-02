Зазначається, що ціни на полуницю та черешню досить високі.

Ранні овочі в Україні продовжують дешевшати. Так, виробники вимушено знизили ціни на огірки через збільшення пропозиції,

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що верхня цінова межа на цей популярний салатний овоч знизилася з 70 до 55 гривень. При цьому подешевшала рання картопля з 46-65 до 20-45 грн/кг.

Також дешевше, ніж тижнем раніше, учасники пропонували ранню капусту - 20-27 замість 34-38 грн/кг, буряк - 50-55 замість 55-60 грн/кг і моркву - 50-55 замість 55-60 грн/кг. При цьому ціни на торішні овочі борщового набору збереглися на рівні попереднього періоду.

Відео дня

Також дешевшав солодкий перець - ціни впали з 115-120 до 100-110 гривень за кілограм, цвітну капусту продавали по 50-55 грн/кг замість 85-90, а броколі віддавали по 100-130 грн/кг замість 130-135. Знизилася ціна продажу баклажана зі 110-180 до 100-110 грн/кг.

У фруктово-ягідному сегменті продовжує дорожчати яблуко. Так, верхня цінова межа піднялася з 70 до 100 грн. Розширився діапазон цін на полуницю, яку віддавали по 110-180 гривень за кілограм, хоча тижнем раніше ціни були в діапазоні 120-170 грн.

Крім того, садівники розпочали продаж місцевої черешні нового врожаю, при цьому ціни на неї найвищі за останні 10 років - 100-200 грн/кг.

Ціни на черешню в Україні - головні новини

Тиждень тому на ринку була тільки імпортна черешня і ціни були "астрономічними". Місцями вони сягали 1500 грн/кг. Одна з упаковок, яку помітили в Рівному, в якій було всього 11 ягід, коштувала при цьому 162,76 гривні.

За словами фахівців, високі ціни на черешню можна буде спостерігати, поки не з'явиться закарпатська ягода. Останню можуть продавати за ціною "і 300, і 200, і навіть 100 гривень за кілограм".

Вас також можуть зацікавити новини: