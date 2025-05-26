Як повідомляють місцеві ЗМІ, ціни на черешню в Україні подекуди сягають неймовірних 1400 гривень.

В Україні фіксують "астрономічні" ціни на першу черешню, які подекуди можуть становити 1400-1500 гривень за кілограм. Про це повідомляють місцеві ЗМІ у Telegram.

Одна з упаковок, яку помітили в Рівному, містить лише 11 черешень та коштує при цьому 162 гривні 76 копійок. Вага упаковки становить 168 грамів.

"Таку черешню вже в подарунок дівчатам можна дарувати", – іронізують покупці в соціальних мережах. При цьому попит зберігається на доволі високому рівні.

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"Рання черешня завжди дорога. Зараз – 1300 гривень за кілограм. Раніше була навіть дорожча. Це нормальна ціна на старті", – зазначає одна з продавчинь.

Зазначимо також, що на офіційному сайті "Сільпо" черешня сортова коштує 13.90 грн за 100 г, тоді як на сайті Novus вказано, що черешні червоної немає в наявності. Те саме повідомляє і офіційний сайт АТБ.

На думку експертів, високі ціни на черешню можуть протриматись щонайменше місяць – до появи закарпатської ягоди. Вона може коштувати "і 300, і 200, і навіть 100 гривень за кілограм".

Ціни на продукти в Україні

Фахівці додають, що сьогодні ягода є дефіцитом як у великих торговельних мережах, так і на ринках країни. Астрономічні ціни на черешню (і не тільки) пов'язують із морозами, які призвели до великих втрат врожаю.

Раніше УНІАН повідомив, що Східна Європа (зокрема, наша країна) стикнулися зі значними збитками від заморозків у квітні. Попередні оцінки демонстрували, що 45-55% врожаю черешні було втрачено. Це стосується, насамперед південних регіонів, де зосереджено виробництво.

Ціни на полуницю в Україні також знаходяться на дуже високому рівні. ‎Станом на третю декаду травня ціни перебували в межах 120–144 грн/кг. Як і у випадку з черешнею, таку динаміку фахівці пов’язують з доволі холодною весною.

Якщо в Україні буде сприятлива погода, то можна очікувати зниження цін на полуницю до рівня 80-100 грн/кг, однак загалом фахівці не очікують стрімкого цінового падіння.

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