Зазначається, що ціни на зелень залишилися на колишньому рівні.

Ціни на овочі "борщового набору" в Україні минулого тижня здебільшого зростали. Винятком стала картопля, бо низький попит і зростання пропозиції змусили фермерів продавати овоч дешевше.

Аналітики проєкту EastFruit пишуть, що найдешевший овоч тепер віддають по 16 гривень за кілограм, хоча тижнем раніше по 18. При цьому ціни на капусту підскочили з 34-40 до 42-45 грн/кг, буряк подорожчав з 17-20 до 18-25 грн/кг, а цибуля - з 12-14 до 14-16 грн/кг.

Крім того, огірок продовжує дорожчати, але темпи зростання сповільнилися. За тиждень нижня цінова межа піднялася зі 100 до 110 гривень. Водночас ціни на томати, навпаки, знову знизилися і вже опустилися нижче торішнього рівня. Зараз помідори віддають по 70-90 грн/кг, хоча тижнем раніше овоч продавали по 85-95. Цвітна капуста продавалася по 110-120, хоча тижнем раніше овоч віддавали по 140-145.

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Також аналітики внесли до свого щотижневого огляду редис, сезон якого тільки починається. На цьому етапі відпускні ціни перебувають на рівні 65-70 грн за кілограм.

У фруктовому сегменті зросли ціни на яблука - нижня цінова межа підскочила з 25 до 30 гривень.

Варто зазначити, що ціни на зелень залишилися на колишньому рівні, крім салату - цього тижня його продавали по 100-110 грн/кг, хоча тижнем раніше - по 80-150.

В Україні з початку року на тлі зростання рівня інфляції вартість продуктового кошика збільшилася в середньому на 25-30%. Найбільше подорожчання зачепило фрукти, овочі та молочні продукти.

Зазначається, що різке подорожчання продуктового кошика зумовлене зростанням рівня інфляції до 13,4% у річному вимірі, а також слабким урожаєм минулого року, подорожчанням електроенергії та логістики.

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