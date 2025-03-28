Ціни на томати в Україні летять у прірву: скільки вже коштує кілограм популярного овоча

Наразі помідори в Україні вже в середньому на 12% дешевші, ніж рік тому.

Попит на тепличні помідори поточного тижня в Україні продовжував стрімко падати. Продавці змушені переглядати ціни в бік зниження.

Аналітики проекту EastFruit пишуть, що основні закупівлі здійснювали великі роздрібні мережі, але партії були маленькими, хоча пропозиція овочів була більш ніж достатньою завдяки збільшенню поставок з Туреччини.

Таким чином, на сьогоднішній день ціни на помідори з Туреччини знаходяться в межах 70-90 грн/кг ($1,68-2,17/кг), що в середньому на 17% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

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Варто зазначити, що наразі помідори в Україні вже продають у середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці березня 2024 року. При цьому не виключено подальше зниження цін завдяки стабільним поставкам і низькому темпу збуту.

Ціни на томати в супермаркетах України

В Auchan томати можна купити по 99,80 грн/кг.

При цьому в АТБ овоч продають по 94,89 грн/кг, але це ціна зі знижкою.

Водночас у Сільпо ціни стартують від 108,90 грн/кг.

Ціни на овочі в Україні - останні новини

Деякі овочі та фрукти в Україні минулого тижня дорожчали. Зокрема, різко підскочили ціни на буряк, а також продовжилося зростання цін на огірок. Водночас в Україні почала дешевшати морква.

Крім того, найпопулярніший в Україні овоч продовжує стрімко дешевшати через погану якість картоплі, закладеної на зберігання.

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