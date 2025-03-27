В Україні стрімко дешевшає картопля: скільки тепер коштує кілограм

Попри тенденції, овоч сьогодні надходить у продаж у середньому на 23% дорожче, ніж рік тому.

Відпускні ціни на картоплю в Україні продовжують поступово знижуватися. Виробники змушені йти на цей крок через вкрай низький попит.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що фермери почали активно розпродавати овоч зі сховищ, якість якого стрімко погіршується після встановлення відносно теплої погоди в Україні. При цьому попит на таку продукцію низький.

Наразі картоплю в Україні продають у діапазоні 16-26 грн/кг ($0,38-0,62/кг), що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

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Проте, попри тенденції, картопля в Україні сьогодні надходить у продаж у середньому на 23% дорожче, ніж роком раніше. При цьому аналітики не виключать різні цінові коливання до кінця сезону.

Ціни на картоплю в супермаркетах України

В Auchan овоч продають по 36,90 грн/кг.

При цьому в АТБ картоплю можна купити за 27,89 грн/кг.

Водночас у Сільпо ціни стартують від 30,70 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Деякі овочі та фрукти в Україні минулого тижня дорожчали. Зокрема, різко підскочили ціни на буряк, а також продовжилося зростання цін на огірок. Водночас в Україні почала дешевшати морква.

Крім того, в Україні з початку року на тлі зростання рівня інфляції вартість продуктового кошика збільшилася в середньому на 25-30%. Найбільше подорожчання торкнулося фруктів, овочів і молочних продуктів.

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