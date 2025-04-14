У фруктовому сегменті ціни переважно знижувалися.

Популярні в Україні овочі минулого тижня почали дорожчати. Піднялися ціни на торішню капусту.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що нижня цінова межа підскочила з 42 до 44 гривень. Дорожче, ніж минулого тижня, продавалася і морква - нижня цінова межа піднялася з 25 до 27 грн.

Водночас виробники картоплі вимушено знизили ціни. Цей популярний овоч продавали по 13-23 грн/кг, хоча тижнем раніше ціни перебували на рівні 15-24.

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У продаж надійшли перші партії місцевих тепличних помідорів, які дорожчі за імпортні, в результаті ціни на томат зросли з 65-85 до 85-135 гривень за кілограм.

Кабачок подешевшав зі 110-115 до 95-110 грн/кг, а пекінська капуста подорожчала з 55-60 до 60-90 грн/кг. Високий попит на редис, дозволив продавцям підняти ціни - нижня цінова межа зросла з 50 до 65 грн/кг.

У сегменті зелені зросли ціни на зелену цибулю - нижня цінова межа піднялася зі 100 до 130 гривень. Також знизилися ціни на салат з 95-110 до 90-100 грн/кг і кріп з 195-230 до 180-200 грн/кг.

У фруктовому сегменті ціни переважно знижувалися. Дешевше продавалися виноград - нижня цінова межа впала зі 175 до 110 грн/кг, а також падає ціна на ківі - верхня цінова межа знизилася з 270 до 190 грн/кг. Знизилися ціни на мандарин з 75-135 до 65-125 грн/кг.

Ціни за іншими позиціями збереглися на рівні попереднього періоду.

Ціни на продукти - останні новини

Світові ціни на продовольство продовжують підвищуватися. Основною причиною стало скорочення виробництва та високий попит. Індекс цін на продовольство в березні практично не змінився з лютого і склав 127,1.

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