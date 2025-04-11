Ціни на торішню капусту набирають обертів: скільки коштує кілограм в Україні

Капуста вже в середньому в 6 разів вища, ніж роком раніше.

Від початку тижня українські фермери поступово підвищували ціни на білокачанну капусту. Подорожчання пояснюється сезонним скороченням пропозиції та високим попитом.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що на сьогодні торішня капуста надходить у продаж по 38-45 грн/кг ($0,92-1,09/кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Сьогодні ціни на капусту в Україні вже в середньому в 6 разів вищі, ніж роком раніше. При цьому учасники ринку не виключають, що овоч і далі дорожчатиме, бо запаси в сховищах стрімко скорочуються.

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Ціни на капусту в супермаркетах України

В Auchan овоч можна купити по 47,60 грн/кг.

В АТБ капусту продають по 44,89 грн/кг.

У Сільпо овоч торішнього врожаю віддають по 49,40 грн/кг.

Ціни на овочі в Україні - останні новини

Ціни на овочі в Україні минулого тижня переважно знижувалися. Незважаючи на обмежену пропозицію на ринку, знову почала дешевшати морква. При цьому після тритижневого зростання, почав дешевшати тепличний огірок.

Крім того, українські виробники картоплі знову змушені знижувати ціни через надлишкову пропозицію.

Також на ринок надійшли перші партії місцевих тепличних помідорів. Обсяги овоча невеликі через несприятливі погодні умови, тому ціни вищі, ніж на імпортну продукцію.

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