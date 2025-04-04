Індекс цін на молочні продукти в березні залишився на колишньому рівні.

Світові ціни на продовольство продовжують підвищуватися. Основною причиною стало скорочення виробництва та високий попит.

Продовольче агентство ООН(ФАО) повідомило, що індекс цін на продовольство в березні практично не змінився з лютого і становив 127,1. Зазначається, що зниження індексів цін на зернові та цукор компенсувало зростання індексів цін на м'ясо та рослинні олії.

Так, індекс ФАО на 6,9% вищий, ніж рік тому, але нижчий за пікове значення в березні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Індекс цін на рослинні олії в березні становив у середньому 161,8 пункту, що на 3,7% вище за лютий. Міжнародні ціни на ріпакову та соняшникову олію зросли з лютого через скорочення поставок від основних експортерів і стійкий попит.

Індекс цін на молочні продукти в березні становив 148,7 пункта, не змінившись з лютого. При цьому ціни на вершкове масло зросли на 3,9% порівняно з лютим через високі роздрібні продажі та зростання попиту на тлі сезонного зниження поставок в Океанії та низького виробництва в Європі.

Індекс цін на зернові становив у середньому 109,7 пункта, що 2,6% нижче, ніж попереднього місяця. Світові ціни на пшеницю знизилися в перший місяць весни, бо в деяких великих експортерів Північної півкулі знизилися побоювання щодо врожаю.

Індекс цін на м'ясо становив у середньому 118 пунктів, що на 0,9% вище за лютневе значення, що було зумовлено здебільшого вищими цінами на свинину через зростання котирувань у ЄС.

Водночас індекс цін на цукор становив 116,9 пунктів, що на 1,4% нижче, ніж у лютому, здебільшого через ослаблення світового попиту.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, за даними Держстату, за рік вартість вершкового масла зросла на 32,2%.

Фахівець зазначає, що основною причиною підвищення вартості молочної сировини стало здорожчання кормів, що пов'язано з низьким урожаєм 2024 року. Другим фактором, що впливає на ціноутворення, є підвищення вартості електроенергії.

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