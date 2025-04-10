В Україні надійшли в продаж перші місцеві тепличні помідори: скільки коштує овоч

Українські тепличні помідори цього року в середньому на 26% дешевші, ніж у 2024 році.

На початку тижня на ринок України надійшли перші партії місцевих тепличних помідорів. Обсяги овоча невеликі через несприятливі погодні умови, тому ціни вищі, ніж на імпортну продукцію.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що 2024 року перші партії томатів українські фермери відвантажили в середньому на півтора тижні пізніше, ніж нинішнього.

Перші партії тепличного томату виробники пропонують по 85-110 грн/кг ($2,06-2,67/кг), що в середньому на 26% нижче, ніж перші партії цього овоча минулого року. За прогнозами учасників ринку, перші великі партії овочів будуть відвантажувати не раніше кінця квітня.

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При цьому на українському ринку основну пропозицію, як і раніше, становить турецький томат. Учасники ринку повідомляють, що імпортний овоч продається набагато дешевше, ніж томат із місцевих теплиць. Ціни на імпортну продукцію перебувають у діапазоні 70-80 грн/кг ($1,70-1,94/кг).

Ціни на помідори в супермаркетах України

В Auchan томати продають по 99,80 грн/кг.

В АТБ овоч можна купити за 94,89 грн/кг, але ця ціна вже з урахуванням знижки.

У Сільпо ціни стартують від 108,90 грн/кг.

Ціни на овочі в Україні - останні новини

Ціни на овочі в Україні минулого тижня переважно знижувалися. Другий тиждень поспіль стрімко дешевшає томат. Незважаючи на обмежену пропозицію на ринку, знову почала дешевшати морква. При цьому після тритижневого зростання, почав дешевшати тепличний огірок.

Крім того, українські виробники картоплі знову змушені знижувати ціни. На ринку надлишкова пропозиція овоча, бо більшість місцевих фермерів прагнуть продати наявні запаси, бо якість продукції стрімко погіршуватися.

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