Цінове цунамі. Чому ростуть ціни на харчі та чи можна це спинити

Здається, кожен українець, виходячи з супермаркету, відчуває, що торік за той самий набір продуктів платив менше, ніж зараз. Чи справді це так? Які харчі подорожчали найбільше і чи зупиниться це цінове продовольче цунамі?

Молоко, олія, цукор, яйця, цибуля, картопля, морква, хліб, банани і… тістечко (адже треба себе і побалувати) – такий доволі стандартний набір продуктів торік коштував 365 гривень. ТСН.Тиждень точно це знає, адже має відповідний чек з супермаркету. В цьому році такий стандартний кошик повнішим не став. А от гаманець, здається, схуд. Чи зупиниться це цінове продовольче цунамі і на якій позначці?

"М'ясо, риба, овочі, фрукти – все подорожчало… Олія – баснословні ціни!", - розповідають ТСН.Тижню покупці на продуктовому ярмарку.

Сюди приходять, аби вполювати щось подешевше, ніж в магазині. Та й поторгуватись на ярмарку можна.

"Наприклад, капусту я в магазині беру, яблука теж. А молоко тут – фермерське, хороше, 20 гривень за літр. Ще взяла карасиків по 48 гривень. Бо на рибу у магазині у мене грошей немає", - розповідає одна з покупчинь.

На м’ясному прилавку не беруть навіть кісточки (30 гривень за кілограм).

"Раніше биток у нас був 120 грн, зараз торгуємо 140", - розповідає ТСН.Тижню продавчиня.

Причини таких цінових стрибків пояснює просто – світло, корми – все здорожчало.

А от овочі, зокрема борщовий набір, на ярмарку не дешевше, ніж у супермаркеті. Кореспондент ТСН.Тижня найчастіше купує продукти саме там. І зберегла в телефоні чеки на торішні покупки. Тож можна порівняти ціни з сьогоднішніми.

Найперше – молоко. Торік літрова пляшка коштувала 36,69 грн. Зараз уже по 39,19 грн. Тобто, плюс 3,5 грн. Звісно це вартість молока певної торгової марки. Але у кожному ціновому сегменті приблизно те саме зростання.

Далі – хліб (і це справді вражає). Звичайний нарізний батон, який торік був по 17 гривень, сьогодні коштує… 21, 69 грн. Ціна зросла на 4,70 грн! Половинка чорного нарізного – була 17,30 грн, а тепер – 21 грн.

На хліб треба ще щось покласти. Наприклад, лікарську ковбасу. Торік півкіло коштувало 107 гривень. Нині ковбаска додала 25 гривень.

Що по фруктах? Звичайні банани інколи дешевші за наші яблука, тому доступніші. Торік у чекові ТСН.Тижня 1,3 кг, тож зважуємо так само. Коштує це 34 гривні. А було – 25,7 грн.

Тістечка теж зросли у ціні. 200 грамів, як і торік, але ціна вища на 11 гривень.

Перець "білозірка" виявився трішки дешевшими – на гривню. Але олія за рік стала просто золотою. Або виноградною. Адже пляшка звичайнісінької олії коштує зараз як заморський рожевий виноград – 65 гривень.

Якщо ж додати ще цукор, моркву, картоплю, яйця та цибулю, виходить, що у 2021 році ті самі продукти коштували на 100 гривень дорожче, ніж торік.

Насправді ціни на продовольство злетіли не тільки в Україні. У світі абсолютно всі харчі подорожчали на 30-35%. Це так відгукнулася нам пандемія. Коли країни запасалися продуктами, попит підвищувався, а пропозиція не встигала. Але є і суто український аспект.

"Якщо виробник має маржинальність 5 відсотків, переробник – 6 відсотків, то по деяких видах продукції у нас торговельні мережі мають можливість реалізувати плюс маржі 10, 15 відсотків. Це дуже велика націнка, щоб попасти на полиці магазинів", - розповів ТСН.Тижню заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

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Антимонопольний комітет має реагувати на такі надприбутки торговельних мереж або можливі змови виробників.

Ще одна проблема – українські фермери самі собі вирішують, скільки і чого вирощувати. Як наслідок – на ринку перевиробництво і дуже низька ціна. Настільки, що фермери не виходять у нуль, і, наприклад, цьогоріч на Херсонщині просто знищували врожай кавунів.

"Засіяли шість гектарів, змогли продати тільки три з половиною гектари", - жаліється ТСН.Тижню фермер Микола Моісеєнко.

Натомість у Європі все вирощують за планом.

"Якщо у них рівень споживання стільки-то, то, якщо будеш вирощувати більше, це все будуть твої проблеми, тебе ще можуть оштрафувати", - розповів ТСН.Тижню Денис Марчук.

Та з іншого боку, європейський фермер захищений дотаціями. Врожай чи не врожай – держава компенсує збитки. Тож і ціни на продукти в Європі не створюють таке цунамі, як у нас.

"Якщо в Одеській області у 2020 році була посуха. Якщо люди втратили великі посіви, то їм компенсують не більше 50 тисяч гривень на 1 гектар. І обмеження – до 50-ти гектарів. А якщо у людей по 300 по 400 гектарів? Всі у збитках. А у них кредити, а у них податки на місцях… У нас ці ризики не прораховуються. Живемо в такому дикому капіталізмі", - розповів Денис Марчук.

Тим часом Мінагрополітики пропонує зменшити ставку ПДВ на соціально значущі товари з 20 до 14%. Це б одразу знизило цінники. Та коли ПДВ зменшать - питання. Хотілося б уже. Адже ціни спинятися, на жаль, не збираються. Яйця до кінця року подорожчають до 40 гривень. Від фантастичної ціни на газ зростає вартість добрив, відповідно, і кормів для тварин. Тож плюс 5-10 гривень побачимо на кожному товарі. І дуже скоро.

Ірина Коваленко, Олександр Ребенчук, Роман Крюков, Тимофій Кощей

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