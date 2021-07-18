Найдешевші харчові продукти та неалкогольні напої зафіксовано в Східній Європі.

Серед країн Євросоюзу найнижчі ціни на харчові продукти зареєстровані в Східній Європі, а найвищі - у центральній Європі і Скандинавії.

Про це свідчать дані європейської служби статистики Eurostat, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, найдешевші харчові продукти та неалкогольні напої зафіксовано в Румунії (66% від середнього рівня по ЄС), Польщі (68%), Угорщині (80%), Болгарії (81%) та Литві (84%).

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Натомість найвищі ціни на харчові продукти та неалкогольні напої - у Данії (129%), Люксембурзі (126%), Австрії (125%), Швеції (121%) та Фінляндії (119%).

Найдорожчий алкоголь і тютюн в ЄС - в Ірландії, де ціни складають 187% від середньоєвропейських. Також у трійку найдорожчих входять Фінляндія - (158%) і Швеція (136%).

Найдешевші алкоголь та тютюн у Болгарії (61%), Угорщині (69%), Польщі (70%) і Румунії (75%).

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Автор: Олександр Топчій