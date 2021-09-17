На зростання цін вплинули кілька факторів.

В Україні стали стрімко дорожчати продовольчі товари. Аналітики відзначають, що всьому виною "зліт" цін на світових ринках, збільшення заробітних плат і інфляція.

Про це пише ТСН.

Економічний експерт Олег Пендзін зазначив, що підвищення цін на продукти є основною причиною інфляційних процесів. У річному вимірі цей показник склав 12,2%. За його словами, ціни на цукор зросли на 91,2%, на соняшникову олію - 75,6%, на яйця - на 51,8%.

Водночас Пендзин вказав, що в ціні втратили тільки овочі - 8,1% і фрукти - 9%.

Читайте такожПеред вихідними в Україні подорожчав доларВ той самий час тарифи на комунальні послуги і транспорт у серпні зросли на 0,6% і 0,8%, а ціни на одяг і взуття знизилися на 3%.

Зростання цін в Україні спровокувало зростання цін на світових ринках. Річ у тім, що українські експортери можуть продавати товар за кордоном, тому їм немає сенсу продавати товари задешево в Україні.

За словами Пендзіна, інфляція в доларовій зоні досягла 5,5% річних і досягла України. При цьому він уточнив, що інфляцію в Україні трохи стримує уряд, обмежуючи ціни на електроенергію і газ для населення.

"Держава формально зробила для населення дешеві енергоносії. Але по суті це нічого не змінює: промисловість купує дорогі енергоносії, і ми, споживачі, рано чи пізно оплатимо це з власної кишені, коли будемо купувати товари, вироблені промисловими підприємствами", - підсумував Пендзін.

Як раніше повідомляв УНІАН, ще до закінчення нинішніх жнив Україна отримала вже два рекорди по врожаю зернових - аграрії зібрали найбільший в історії обсяг пшениці та ячменю.

Автор: Анастасія Горбачова