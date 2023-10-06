Польська сторона вважає недостатнім рішення України про призупинення позову до Світової організації торгівлі (СОТ) проти Польщі через заборону на зерно, повідомив речник польського уряду Пьотр Мюллер 6 жовтня вранці в ефірі RMF FM.
"Зрештою, ми вимагаємо відкликання скарги, а не призупинення провадження. Це хороший крок, але недостатній. Абсолютно не йдеться про скасування зернового ембарго", - зазначив Мюллер.
За його словами, Польща знаходиться в постійному діалозі з українською стороною. Проте речник уряду не очікує "істотного прориву" в цьому питанні найближчим часом.
Зерновий конфлікт з Польщею
15 вересня стало відомо, що Польща всупереч рішенню Єврокомісії продовжить заборону на експорт зерна з України.
Пізніше, 18 вересня, стало відомо, що Україна подала позов до Світової організації торгівлі (СОТ) проти Польщі, Словаччини та Угорщини через заборону на зерно.
У Польщі тоді назвали "неприйнятною" пропозицію України щодо врегулювання зернової кризи. У Варшаві тоді наголосили, що відкликання позову Україною стало б хорошим жестом.