Польська сторона не планує скасовувати зернове ембарго, зазначив речник польського уряду Пьотр Мюллер.

Польська сторона вважає недостатнім рішення України про призупинення позову до Світової організації торгівлі (СОТ) проти Польщі через заборону на зерно, повідомив речник польського уряду Пьотр Мюллер 6 жовтня вранці в ефірі RMF FM.

"Зрештою, ми вимагаємо відкликання скарги, а не призупинення провадження. Це хороший крок, але недостатній. Абсолютно не йдеться про скасування зернового ембарго", - зазначив Мюллер.

За його словами, Польща знаходиться в постійному діалозі з українською стороною. Проте речник уряду не очікує "істотного прориву" в цьому питанні найближчим часом.

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Зерновий конфлікт з Польщею

15 вересня стало відомо, що Польща всупереч рішенню Єврокомісії продовжить заборону на експорт зерна з України.

Пізніше, 18 вересня, стало відомо, що Україна подала позов до Світової організації торгівлі (СОТ) проти Польщі, Словаччини та Угорщини через заборону на зерно.

У Польщі тоді назвали "неприйнятною" пропозицію України щодо врегулювання зернової кризи. У Варшаві тоді наголосили, що відкликання позову Україною стало б хорошим жестом.

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