Торговий представник України зазначив, що зараз важливо запустити новий механізм погодження і верифікації чотирьох груп українського аграрного експорту.

Заступник міністра економіки України – торговий представник України Тарас Качка прокоментував, чи готова Україна відкликати позови до Світової організації торгівлі проти трьох країн Євросоюз через їхню відмову зняти заборону на українську сільськогосподарську продукцію.

В ефірі телемарафону він пояснив, що Україна відкличе позови до СОТ за умови гарантії відсутності подібних обмежень на експорт зерна в майбутньому.

"Для нас дуже важливо, щоб польська сторона і інші держави, і Європейський союз гарантували нам, що такого роду обмеження в майбутньому не стануться", - акцентував Качка.

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Заступник міністра економіки зазначив, що звичайно "тільки тоді, коли ми отримаємо ці гарантії, ми формально оголосимо на весь світ, що цей спір вичерпано".

"Це питання буде розглядатися, думаю, останнім. На сьогоднішній день важливо запустити цей механізм погодження і верифікації з партнерами, тому що цю позицію нам погодив фактично Європейський союз, погодили інші держави-члени. Ми вважаємо, що це прийнятний механізм ",- підкреслив торговий представник України.

Він додав, що позови в СОТ, "як ми бачимо з реакції наших партнерів, то був абсолютно слушний і правильний крок", тому що він чітко окреслив природу обурення України.

"Наше обурення полягає не стільки в тому, що там є якісь збитки для зернового ринку, скільки сам факт запровадження таких національних обмежень. Якби це стосувалось якогось іншого товару, то для нас це було б так саме принципово", - зазначив Качка.

Експорт українського зерна - суть проблеми

15 вересня Єврокомісія скасувала обмеження на ввезення зерна з України до Польщі, Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини. Водночас, в Єврокомісії зазначили, що для запобігання будь-яких проблем ринку в сусідніх державах-членах, Україні все ж доведеться дотримуватись певних правил.

Разом з тим, 15 вересня Польща, Словаччина та Угорщина в односторонньому порядку запровадили національну заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України. У відповідь, в Україні повідомили про намір подати до суду на ці країни.

18 вересня за інформацією Мінекономіки, Україна подала позов до Світової організації торгівлі проти Польщі, Словаччини та Угорщини через їхню відмову зняти заборону на українську сільськогосподарську продукцію.

26 вересня Україна представила свій план вирішення зернової кризи, який підтримала Єврокомісія. Український уряд ухвалив постанову про запровадження нового механізму верифікації та погодження чотирьох груп українського аграрного експорту.

Польща, Чехія, Угорщина та Словаччина закликали Україну відкликати свою скаргу, направлену до Світової організації торгівлі через заборону на імпорт аграрної продукції. Зазначалося, що такий крок здатний поліпшити атмосферу у відносинах.

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