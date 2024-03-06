Оператори ринку не виключають, що ціни зростатимуть і надалі, оскільки пропозиція продовжує скорочуватися.

На українському ринку картоплі спостерігається дефіцит якісної продукції. Українські виробники готові вести відвантаження такої продукції не нижче, ніж по 16-23 грн/кг (0,42-0,60 дол./кг), що в середньому на 14% дорожче, ніж тижнем раніше.

Як повідомляють аналітики проекту EastFruit, гуртові компанії та роздрібні мережі все частіше стикаються з проблемою закупівлі необхідних обсягів якісної картоплі. Така ситуація дає змогу фермерам впевнено підвищувати ціни на картоплю високої якості.

"Наразі запаси картоплі високої якості в українських господарствах уже досить обмежені, тоді як попит на цю продукцію продовжує зростати. Це і є основною причиною зростання цін. Варто зазначити, що в умовах, що склалися, фермерам вдається підвищувати ціни й на менш якісну продукцію", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що наразі картопля в Україні вже коштує в середньому у 2,8 раза дорожче, ніж на початку березня 2023 року. Оператори ринку не виключають, що ціни на неї зростатимуть і далі, оскільки пропозиція картоплі продовжує скорочуватися.

Ціни на овочі в Україні – останні новини

На початку лютого повідомлялося, що через дефіцит пропозиції в Україні почали знову дорожчати огірки. Імпортери тоді зазначали, що зростання цін триватиме, як мінімум, до кінця лютого.

16 лютого стало відомо, що в Україні піднялися ціни на тепличні томати. Аналітики відмічали, що попит на імпортні томати на внутрішньому ринку поступово слабшав, проте імпортери продовжували підвищувати ціни.

Наприкінці лютого в Україні відзначалося чергове підвищення цін на білокачанну капусту. Українські виробники тоді пропонували до продажу цей овоч на 26% дорожче, ніж тижнем раніше.

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