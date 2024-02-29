Експерти не виключають, що фермери будуть і далі робити спроби підвищити ціни.

В Україні відзначається чергове підвищення цін на білокачанну капусту. Українські виробники пропонують до продажу цей овоч по 8-12 грн/кг, що в середньому на 26% дорожче, ніж тижнем раніше, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що представники гуртових компаній відзначають нестачу капусти на ринку, що на тлі стабільно високої активності покупців і є основною причиною зростання цін в даному сегменті.

"Українські виробники позитивну цінову тенденцію пов’язують насамперед із сезонним фактором. Крім того, пропозиція некондиційної капусти, яка раніше чинила негативний вплив на формування цінового рівня, помітно скоротилася, що також сприяє подорожчанню в сегменті білоголової капусти", – йдеться в повідомленні.

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Втім, аналітики відмічають, що навіть після подорожчання наразі капуста в Україні коштує в середньому на 33% дешевше, ніж наприкінці лютого 2023 року.

При цьому, експерти не виключають, що фермери будуть і далі робити спроби підвищити ціни, оскільки запаси якісної білоголової капусти в сховищах місцевих господарств продовжують скорочуватися.

Ціни на овочі в Україні – останні новини

15 лютого знизилася ціна на картоплю через значне зростання пропозиції, оскільки фермери, які раніше утримувалися від продажів в очікуванні зростання цін, почали розпродавати наявні обсяги картоплі.

В середині лютого в Україні подорожчали тепличні томати. Тоді повідомлялося, що попит на імпортні томати на внутрішньому ринку поступово слабшав, проте імпортери продовжували підвищувати ціни в даному сегменті.

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