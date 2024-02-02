Зростання цін пов’язують з активізацією попиту на тепличні огірки на тлі відносно низької їхньої пропозиції.

В Україні наразі тепличний огірок надходить у продаж по 90-120 грн/кг, а це в середньому на 24% дорожче, ніж тижнем раніше.

Як йдеться на аналітичній платформі EastFruit, підвищення ціни в даному сегменті учасники ринку пов’язують з активізацією попиту на тепличні огірки на тлі відносно низької їхньої пропозиції.

Аналітики зазначили, що друга половина цього тижня відзначена помітним підвищенням активності оптових компаній щодо тепличного огірка, тоді як його вибірка в українських тепличних комбінатах залишається мінімальною.

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Імпортери вважають, що огірок буде і далі дорожчати, при цьому зростання цін триватиме, як мінімум, до кінця лютого. Підставою для таких припущень слугує той факт, що поки що в імпортної продукції практично немає конкурентів на українському ринку. Тому що сезон продажів у більшості вітчизняних комбінатів ще не розпочався, і місцева продукція коштуватиме дещо дорожче за імпортну насамперед через вищу собівартість.

За даними експертів, роком раніше тепличний огірок в Україні пропонувався до продажу в середньому на 38% дешевше, ніж сьогодні.

Ціни на овочевому ринку – останні новини

За минулий тиждень в Україні подорожчали на 20% томати, які завезені із Туреччини.

Також подешевшав буряк, він надходить у продаж по 10-14 грн/кг, що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Водночас ціни на картоплю досягли вражаючої позначки в 18-23 гривні за кілограм, що в чотири рази перевищує цінові показники минулого року.

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