Українські фермери не виключають можливості подальшого здешевлення в даному сегменті.

Сьогодні українські фермери готові відвантажувати якісну картоплю за 14-20 грн/кг, що в середньому на 12% дешевше, ніж тижнем раніше, але інтерес покупців залишається вкрай низьким.

Як повідомляють аналітики EastFruit, на поточному тижні пропозиція картоплі на українському ринку значно збільшилася, оскільки фермери, які раніше утримувалися від продажів в очікуванні зростання цін, почали розпродавати наявні обсяги картоплі. Прийняти таке рішення виробники були змушені у зв’язку зі зниженням попиту і погіршенням якості даної продукції.

На думку виробників, зниження цін ситуацію ніяк не рятує, продажі залишаються низькими. За підрахунками експертів, наразі картопля в Україні все ж коштує в середньому в 3 рази дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

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При цьому, з огляду на досить низький попит на дану продукцію, українські фермери не виключають можливості подальшого здешевлення в даному сегменті.

Ціни на овочі в Україні: останні новини

Наприкінці січня на українському овочевому ринку просіли ціни на огірки та буряк (за тиждень на 10% та 14% відповідно).

Натомість завезені з Туреччини томати надходили у продаж в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

А вже на початку лютого огірки почали знов дорожчати на тлі активізації попиту та низької пропозиції.

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