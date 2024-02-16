На українському ринку завезені томати надходять у продаж по 70-90 грн/кг, що в середньому на 14% дорожче, ніж тижнем раніше.

В Україні відзначається чергове підвищення цін у сегменті тепличних помідорів. Як повідомляють аналітики платформи EastFruit, попит на імпортні томати на внутрішньому ринку поступово слабшає, проте, імпортери продовжують підвищувати ціни в даному сегменті.

Зазначається, що представники гуртових компаній поточного тижня активно підвищували відпускні ціни на імпортні томати до 70-90 грн/кг (1,84-2,36 дол./кг), що в середньому на 14% дорожче, ніж тижнем раніше.

За словами аналітиків, продавці аргументують свої дії високими цінами на тепличні томати на внутрішньому ринку в Туреччині, звідки в зимовий період традиційно здійснюють основні поставки цієї продукції на ринок України.

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"Ще одним приводом для подорожчання тепличних томатів стала доволі таки обмежена пропозиція цієї продукції на ринку. Так, на сьогодні основну пропозицію на українському ринку становить винятково імпортна продукція, оскільки українські тепличні комбінати вийдуть на ринок із новим оборотом не раніше середини березня", - пояснили фахівці.

Вартість овочів в Україні – останні новини

На початку лютого стало відомо, що огірки почали знов дорожчати через дефіцит пропозиції. Імпортери вважають, що овоч буде і далі дорожчати, при цьому зростання цін триватиме, як мінімум, до кінця лютого.

Підставою для таких припущень слугує той факт, що наразі в імпортної продукції практично немає конкурентів на українському ринку, адже сезон продажів у більшості вітчизняних комбінатів ще не розпочався, і місцева продукція коштуватиме дещо дорожче за імпортну передусім через вищу собівартість.

Також УНІАН повідомляв, що в Україні впали ціни на дуже популярний овоч. Якісна картопля нині коштує 14-20 грн/кг, що в середньому на 12% дешевше, ніж тижнем раніше.

На поточному тижні пропозиція картоплі значно збільшилася, оскільки фермери, які раніше утримувалися від продажів в очікуванні зростання цін, почали розпродавати наявні обсяги.

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