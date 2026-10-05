ЄС відмовився від частини 'меду': який продукт зникне з полиць магазинів

Нововведення також охоплюють інші популярні продукти.

В Європейському Союзі набули чинності нові правила щодо використання назви "мед" на продуктах, що продаються. Зміни стосуються, зокрема, продуктів, що пройшли інтенсивну фільтрацію, під час якої видаляється значна частина природного квіткового пилку, пише sadyogrody.pl.

Процес інтенсивної фільтрації робить продукт прозорішим та прибирає дрібні частинки. Водночас видалення пилку ускладнює підтвердження походження меду, оскільки пилок є одним з елементів, що використовуються для його ідентифікації.

Нові правила в першу чергу спрямовані на підвищення прозорості ринку та полегшення вибору продуктів для споживачів. Мед, доступний для продажу, повинен зберігати свої природні характеристики, включаючи вміст пилку, ферментів та інших компонентів, типових для цього продукту. Зміни також мають обмежити можливість розміщення на ринку продуктів, походження яких важко перевірити через надмірну фільтрацію.

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Нові правила не змінюють поточну класифікацію меду. Зміни стосуються лише вимог до якості та правил маркування. Продукція, введена в експлуатацію до набрання чинності нових правил, може залишатися на ринку, поки є в наявності. Усі нові партії меду тепер повинні відповідати оновленим вимогам.

Нововведення є частиною ширших змін щодо якості харчових продуктів в ЄС. Вони також охоплюють інші продукти, включаючи фруктові соки, джеми та молочні продукти, і спрямовані на уніфікацію стандартів та підвищення захисту споживачів.

Оновлені правила маркування меду, згідно так званих "Директив про сніданок" ЄС, діють з 14 червня 2026 року.

Якість продуктів в Україні – останні новини

Директор Союзу споживачів України Максим Несміянов заявив, що один з українських виробників масово продає фальсифікат молочних продуктів у великих мережах. Компанія не пройшла перевірку якості в державних лабораторіях одразу по трьом позиціям: вершкового масла, кисломолочного сиру та сметани.

Також він перевірив на якість сардельки від різних українських виробників. З п'яти зразків два виявилися фальсифікатом, а ще один – серйозно порушив норми фасування.

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