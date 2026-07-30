В Україні зменшується кількість пасік та бджіл: експерт розповів, якою буде ціна меду

Повторення ситуації минулого року не буде, зауважує фахівець.

Популяція бджіл в Україні скоротилася в порівнянні з минулим роком. Проте за рахунок кращої врожайності загальний медозбір відповідатиме рівню 2025 року, а ціна меду буде нижчою, повідомив в розмові з УНІАН голова Асоціації "Об'єднання українських експортерів та переробників меду" Вадим Паньковський.

"Врожай однозначно кращий, але за рахунок зменшення кількості пасічників і вуликів загалом виробництво меду в Україні не збільшиться", – каже фахівець.

Він зазначає, що вартість меду в Україні вже суттєво нижча за минулорічну.

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"На внутрішньому ринку в цьому році ціна кілограму меду просто з пасіки починалася від 130 грн. Думаю, завершиться в межах 80-100 грн. Минулий рік з поганою врожайністю меду був нетиповий – більше повторення не буде. В минулому році ціна доходила до 150 грн. Далі спіраль пішла донизу", – констатує Паньковський.

Наразі робити детальні прогнози по медозбору, пік якого припаде на серпень, неможливо через відсутність якісної статистики.

"Ми не знаємо, скільки бджолосімей лишилося в Україні, які області вже відкачалися. Поки у відсотках не можу сказати – основний медозбір ще не починали. Перші меди – акація, липа, ріпак – напевне, десь вони відкачалися і частково продалися. Але основний медозбір ще попереду", – резюмує Паньковський.

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