Зараз українські садівники готові відвантажувати яблука по 6-12 грн за 1 кг.

На українському ринку почали стрімко знижуватися відпускні ціни на яблука і українські садівники готові відвантажувати яблука по 6-12 грн/кг, що в середньому на 19% дешевше, ніж в кінці минулого робочого тижня.

Як повідомляє EastFruit, оптові компанії і роздрібні мережі України відзначають ослаблення попиту на яблуко, особливо в останні два тижні.

"Основною причиною здешевлення в даному сегменті стало значне збільшення яблука на ринку. Так, більшість садівників прагнуть якомога швидше розпродати ці фрукти, щоб не витрачатися на зберігання, яке в поточному сезоні обіцяє бути рекордно дорогим", - відзначили аналітики.

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Учасники ринку пояснюють зниження активності покупців великим напливом продукції низької якості, яку садівники прагнуть збути насамперед і згодні поступатися ціною на такі фрукти. Як відзначають самі садівники, вони сподіваються на активізацію попиту в даному сегменті в другій половині сезону, коли пропозиції якісного яблука знизиться до мінімуму.

Разом з тим на сьогодні ціни на яблуко в Україні в середньому на 41% вище торішніх, що обумовлено зниженням виробництва яблук не тільки в Україні, але і в країнах Європейського Союзу в цілому.

Ціни під час війни:

За підрахунками аналітиків Zakaz.ua за півроку повномасштабної війни РФ проти України на українському ринку більш ніж удвічі підвищилася ціна на ріпчасту цибулю - на 114%, середня вартість якої в столичних супермаркетах становить 42,8 грн/кг.

Станом на кінець вересня 2022 року в Україні стрімко дорожчав лук.

У вересні 2022 року на українському ринку почав зростати попит на яблука.

Середня ціна кілограма свинини за жовтень склала 185,8 грн, що на 5% або на 9,3 грн/кг дорожче вересневого показника.

Станом на початок грудня 2022 року в Україні зменшилася кількість імпортної свинини.

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