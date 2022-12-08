На українському ринку почали стрімко знижуватися відпускні ціни на яблука і українські садівники готові відвантажувати яблука по 6-12 грн/кг, що в середньому на 19% дешевше, ніж в кінці минулого робочого тижня.
Як повідомляє EastFruit, оптові компанії і роздрібні мережі України відзначають ослаблення попиту на яблуко, особливо в останні два тижні.
"Основною причиною здешевлення в даному сегменті стало значне збільшення яблука на ринку. Так, більшість садівників прагнуть якомога швидше розпродати ці фрукти, щоб не витрачатися на зберігання, яке в поточному сезоні обіцяє бути рекордно дорогим", - відзначили аналітики.
Учасники ринку пояснюють зниження активності покупців великим напливом продукції низької якості, яку садівники прагнуть збути насамперед і згодні поступатися ціною на такі фрукти. Як відзначають самі садівники, вони сподіваються на активізацію попиту в даному сегменті в другій половині сезону, коли пропозиції якісного яблука знизиться до мінімуму.
Разом з тим на сьогодні ціни на яблуко в Україні в середньому на 41% вище торішніх, що обумовлено зниженням виробництва яблук не тільки в Україні, але і в країнах Європейського Союзу в цілому.
Ціни під час війни:
За підрахунками аналітиків Zakaz.ua за півроку повномасштабної війни РФ проти України на українському ринку більш ніж удвічі підвищилася ціна на ріпчасту цибулю - на 114%, середня вартість якої в столичних супермаркетах становить 42,8 грн/кг.
Станом на кінець вересня 2022 року в Україні стрімко дорожчав лук.
У вересні 2022 року на українському ринку почав зростати попит на яблука.
Середня ціна кілограма свинини за жовтень склала 185,8 грн, що на 5% або на 9,3 грн/кг дорожче вересневого показника.
Станом на початок грудня 2022 року в Україні зменшилася кількість імпортної свинини.
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