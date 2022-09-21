На сьогодні українські фермери готові відвантажувати цибулю не дешевше за 22-27 грн/кг.

Обмежена пропозиція ріпчастої цибулі на українському ринку провокує стрімке зростання цін на неї.

Як повідомляють аналітики проекту EastFruit, на сьогодні українські фермери готові відвантажувати цибулю не дешевше за 22-27 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж тижнем раніше.

За словами експертів, активно підвищувати відпускні ціни на цибулю виробникам вдається внаслідок тривання ажіотажного попиту на цю продукцію з боку оптових компаній, які закуповують її для закладання на зберігання. Також зростання цін спонукає доволі обмежену пропозицію цибулі в місцевих господарствах.

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"Урожай цибулі в поточному році буде набагато нижчим, ніж сезоном раніше, через скорочення площ під цю культуру, що своєю чергою пов’язано з окупацією Херсонської області, яка була лідером з вирощування цибулі. Також, варто зазначити й зниження врожайності цибулі через несприятливі погодні умови", - додали аналітики.

Зазначається, що зараз оптова ціна на цибулю в Україні вже в середньому у 4,4 рази вища, ніж у другій половині вересня 2021 року. При цьому багато гравців ринку впевнені, що позитивний ціновий тренд збережеться і надалі.

Як повідомляв УНІАН, за підрахунками аналітиків Zakaz.ua, за півроку повномасштабної війни РФ проти України на українському ринку понад вдвічі підвищилась ціна на ріпчасту цибулю – на 114%, середня вартість якої у столичних супермаркетах становить 42,8 грн/кг.

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