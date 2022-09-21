В Україні дорожчають продукти / фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський

Обмежена пропозиція ріпчастої цибулі на українському ринку провокує стрімке зростання цін на неї.

Як повідомляють аналітики проекту EastFruit, на сьогодні українські фермери готові відвантажувати цибулю не дешевше за 22-27 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж тижнем раніше.

За словами експертів, активно підвищувати відпускні ціни на цибулю виробникам вдається внаслідок тривання ажіотажного попиту на цю продукцію з боку оптових компаній, які закуповують її для закладання на зберігання. Також зростання цін спонукає доволі обмежену пропозицію цибулі в місцевих господарствах.

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"Урожай цибулі в поточному році буде набагато нижчим, ніж сезоном раніше, через скорочення площ під цю культуру, що своєю чергою пов’язано з окупацією Херсонської області, яка була лідером з вирощування цибулі. Також, варто зазначити й зниження врожайності цибулі через несприятливі погодні умови", - додали аналітики.

Зазначається, що зараз оптова ціна на цибулю в Україні вже в середньому у 4,4 рази вища, ніж у другій половині вересня 2021 року. При цьому багато гравців ринку впевнені, що позитивний ціновий тренд збережеться і надалі.

Як повідомляв УНІАН, за підрахунками аналітиків Zakaz.ua, за півроку повномасштабної війни РФ проти України на українському ринку понад вдвічі підвищилась ціна на ріпчасту цибулю – на 114%, середня вартість якої у столичних супермаркетах становить 42,8 грн/кг.

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