Наприкінці місяця кілограм охолодженого м’яса коштував в середньому 184,1 грн/кг.

В Україні середня роздрібна ціна на свинину упродовж жовтня знизилась на 2,3% чи 4,3 грн/кг.

Як повідомили в Асоціації "Свинарі України" (АСУ), на початку місяця кілограм охолодженого м’яса коштував в середньому 188,4 грн/кг, а за три тижні ця позначка понизилася до 184,1 грн/кг.

Разом з тим середня ціна кілограма свинини за жовтень склала 185,8 грн, що на 5% чи на 9,3 грн/кг дорожче за вересневий показник.

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"Найбільше проти попереднього місяця подорожчали бюджетні та сезонно популярні стегно та лопатка ― на 11,7 грн/кг та 15,1 грн/кг відповідно. Зміна цін інших частин обмежилася 4-10 грн/кг чи 3,5-5% відповідно", - зазначили аналітики.

Ціна на свинину в Україні: що варто знати

Як повідомляв УНІАН, за підсумками вересня середня роздрібна ціна кілограма охолодженої свинини склала 176,5 грн/кг, що на 15% чи на 23,4 грн/кг вище ніж місяцем раніше.

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