Кастрюля червоного борщу в середньому обійдеться українцям майже у 144 грн. Це на на 52% дорожче, ніж у серпні 2021 року.

За півроку після повномасштаного вторгнення Росії в Україну вартість українського борщу зросла на 27%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі сервісу доставки продуктів Zakaz.ua, аналітики якого проаналізували зростання цін у столичних супермаркетах за 6 місяців війни на продукти, що входять до складу традиційної страви.

За підрахунками аналітиків, понад вдвічі підскочила ціна на ріпчасту цибулю – на 114%, середня вартість якої у столичних супермаркетах становить 42,8 грн/кг. Настільки істотна цінова різниця пов’язана зі скороченням виробничих площ під дану культуру і різким зниженням врожаю цибулі.

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Водночас картопля у середньому подорожчала на 40%, морква – на 48%, а м’ясо свинини – на 30%.

Також значно зросла ціна на томатну пасту – на 54%. На поличках українських супермаркетів спостерігається відчутний дефіцит томатних соусів та пасти, тому що Херсонська область - головний виробник помідорів, кетчупів і томатної пасти – знаходиться в окупації.

Найменше з борщового набору подорожчала соняшникова олія – ціна зросла на 7%. Сметана з лютого по серпень підскочила у ціні на 32% та коштує в середньому 36 грн за 400 г у пакетованому вигляді.

А капуста та буряк, навпаки, подешевшали на 1% та 41% відповідно.

Фахівці також підрахували, скільки в середньому коштує приготувати борщ на сім’ю вдома.

"Станом на 31 серпня каструля червоного борщу, об’ємом на 3,5-4 л, звареного за традиційним рецептом, в середньому обійдеться українцям майже у 144 грн, що на 27% дорожче, ніж у довоєнний період станом на 23 лютого та на 52% дорожче, ніж у серпні 2021 року. Собівартість пісної страви без м’яса в середньому становить 58 грн, що на 23% вище від вартості у лютому. Порівнюючи з минулорічною ціною у серпні, вартість пісного борщу зросла майже вдвічі - на 90%", - підрахували експерти.

Як повідомляв УНІАН, за підрахунками незалежного експертно-аналітичного центру BRDO, порція борщу на чотирьох осіб, приготована за традиційним рецептом, за 100 днів війни подорожчала на 16%.

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