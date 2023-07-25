Зерно залишається основним товаром, який окупанти вивозять з України.

Російські окупанти продовжують красти українське зерно. На даний момент потік російських фур з вкраденим українським зерном не зменшується.

Про це заявив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, зазначивши при цьому, що основний потік фур з вкраденим зерном йде з тимчасово окупованого Криму. Також загарбники відновили роботи в кар'єрах і крадуть український граніт поблизу Маріуполя.

"Зерно залишається основним товаром, який росіяни тягнуть по дорозі з напрямку Криму. Каравани фур не зменшуються. Якщо подивитися на трафік вкраденого зерна, стає зрозумілим звідки у Путіна заяви про "аномально високий урожай зернових" і заміну українського зерна вкраденим українським зерном", - написав Андрющенко.

Крадіжка українського зерна

Вкрадене зерно з зернових терміналів у порту Маріуполя загарбники перевозять у військових вантажівках до Росії. Завозять в місто боєкомплекти, назад - вивозять зерно.

Станом на 17 червня 2022 року Росія вкрала до 500 000 тонн української пшениці на суму 100 мільйонів доларів.

Велика частина цього вантажу була доставлена вантажівками в порти в окупованому Криму, а потім перевезена судами, в тому числі, що знаходяться під західними санкціями.

З початку вторгнення в Україну і до кінця 2022 року окупанти вивезли 1,8 мільйона тонн зерна з окупованих територій.

Кремль постачає вкрадену в Україні пшеницю до Сирії. За інформацією Reuters, Росія вже продала Сирії українське зерно на 40 мільйонів доларів.

Намагаються продати зерно і постраждалим від посухи країнам Африки, деякі з яких можуть зіткнутися з голодом.

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