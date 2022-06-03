Пшеницю крадуть із підприємства, на якому збирається пшениця з трьох областей України в одну партію.

Зерно, яке російські окупанти крадуть в українських фермерів на тимчасово окупованих територіях, серед іншого вивозиться в Сирію, куди Росія відправила вже 100 тисяч тонн пшениці.

Про це пише Reuters з посиланням на відповідь українського посольства у Бейруті.

Вантажі доставлялися російським судном "Матрос Позиніч", яке пришвартовалося в головному морському порту Сирії Латакія наприкінці травня.

Дані Refinitiv показують, що "Матрос Позиніч" завантажив пшеницю в порту Севастополь в українському Криму, який Росія анексувала у 2014 році, з датою відправлення 19 травня та місцем вивантаження в Сирії. Супутникові знімки від Planet Labs PBC 29 травня показали те саме судно, пришвартоване в Латакії.

"Пшеницю крадуть із підприємства, на якому збирається пшениця з трьох областей України в одну партію", – повідомили у посольстві. "Це злочинна діяльність".

В українському посольстві додали, що вони намагалася звернутися до сирійської влади, але так і не отримали відповіді. За останні три місяці в Сирію надійшло понад 100 тис. тонн награбованої української пшениці. З міжнародними цінами на пшеницю у понад 400 доларів за тонну, такий обсяг мав коштувати понад 40 мільйонів доларів.

Міністерство інформації Сирії не відповіло звернення Reuters з проханням по коментар щодо отримання краденого українського зерна. Сирійське міністерство сільського господарства та чиновники в порту Латакії таакож не відповіли на запити про коментарі.

Як поідомляв УНІАН, вчора стало відомо, що Влада Туреччини підготувала "дорожню карту" для вирішення глобальної продовольчої кризи, спровокованої нападом РФ на Україну. Зокрема, за підсумками переговорів турецької сторони з представниками України, РФ і ООН, підготовлена "дорожня карта", яка забезпечить роботу "зернового коридору" під егідою ООН. Цей план включатиме маршрут, страхування, безпеку суден, розмінування портів, а також склад командного центру.

В рамках цієї ініціативи на світові ринки планується вивезти 20 млн тонн зерна.

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