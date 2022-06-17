Супутник зафіксував завантаження викраденого зерна на борт російського транспортного корабля.

Супутник вкотре зафіксував завантаження викраденого українського зерна на судно у порту Севастополя. Корабель, найімовірніше, вирушив до Сирії.

Про це повідомляє компанія Maxar.

Зазначається, що супутник зафіксував завантаження викраденого зерна на борт російського транспортного корабля на знімках від 12 червня.

Таким чином, транспортування зерна до Сирії, яке помітили ще в травні, не було поодиноким випадком.

Індекс цін на зернові ФАО, який відстежує міжнародні ціни на пшеницю, показує, що травень 2022 року був четвертим місяцем поспіль зростання цін, і ціни на 29% вищі в травні 2022 року в порівнянні з травнем 2021 року.

"Нестабільність цін на продукти харчування може призвести до подальших заворушень в інших частинах світу, навіть тих, які можуть не отримувати сільськогосподарську продукцію безпосередньо з України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 27 травня компанія Maxar опублікувала знімки балкера "Матрос Позинич", на борту якого було українське зерно. Судно було пришвартоване до сирійського порту Латакія. За оцінкою, корабель міг перевозити близько 30 тисяч тонн зерна.

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