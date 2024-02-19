За словами угорського прем’єра, правила потрібно змінювати, тому що ніхто не слухає європейських фермерів.

Українську сільськогосподарську продукцію не потрібно допускати на європейський ринок. Таку позицію має прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, якого цитує угорська партія "Фідес", пише Magyar Nemzet.

"Проблема європейських фермерів полягає в тому, що Брюссель встановлює правила, які роблять виробництво все більш дорогим для них.. Аналогічно відбувається і в Угорщині, але в той же час вони дозволяють імпортувати сільськогосподарську продукцію в Європу з країн, де такі ж правила не діють", – йдеться у цитаті угорського прем’єра.

За його словами, правила потрібно змінити, тому що ніхто не слухає фермерів, які відчувають прірву між ними і тими, хто приймає рішення в Брюсселі.

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Журналісти вказують, що протести фермерів в Європі набирають обертів, а останніми днями до них приєдналися рибалки.

Блокада українсько-польського кордону

В лютому 2024 року польські фермери відновили протести на кордоні з Україною. Станом на 19 лютого було заблоковано шість пунктів пропуску. Найкритичніша ситуація на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ", де взагалі припинився рух вантажного транспорту. Там не пропускаються гуманітарні, швидкопсувні вантажі та паливо.

У неділю, 18 лютого, польські протестувальники намагалися блокувати залізничні колії на станції "Дорогуськ". Водночас українська влада розглядає варіанти заборони імпорту агропродукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.

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