З польського боку кордону заблоковані шість пунктів пропуску.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков провів термінові перемовини з головою Бюро нацбезпеки Польщі Яцеком Сєвєрой, щодо неприпустимості блокади кордону, зокрема, пасажирського транспорту.

Блокування транспорту на польському кордоні матиме важкі соціально-політичні наслідки для обох країн, повідомляє у Facebook Мінінфраструктури.

"Блокування кордону – це пряма загроза безпеці країни, що обороняється. Подібні дії негативно впливають на наше протистояння спільному ворогу на ім’я Росія… Ми очікуємо на конкретні дії польських колег, щодо недопущення таких ситуацій та вирішення проблеми загалом", – наголосив український міністр.

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У Мінінфраструктури додали, що попри призупинення блокади з боку польських перевізників, ситуація на кордоні стає ще критичнішою. З польського боку кордону заблокованими є 6 пунктів пропуску.

"Найкритичніша ситуація на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ", де взагалі припинився рух вантажного транспорту. Там не пропускаються гуманітарні, швидкопсувні вантажі та паливо. Це прямий вплив на нашу обороноздатність. Також через цей пункт пропуску з України не можуть виїхати порожні вантажівки, що їдуть за критично необхідними товарами", – підкреслив заступник міністра Сергей Деркач.

Він додав, що порожні вантажівки вимушені чекати у понад 15-ти кілометровій черзі на пункті пропуску "Нижанковичі – Мальховіце", де тимчасово призупинена реєстрація до "єЧерги". Водії буквально живуть на дорозі без нормальних умов.

"Посольство України в Польщі 24/7 на зв’язку з польською поліцією та прикордонною службою і негайно реагує на повідомлення про спроби блокади пасажирського транспорту", – зазначили у міністерстві.

Наразі заблокованим для вільного руху вантажівок є "Ягодин – Дорогуськ", "Угринів – Долгобичув", "Устилуг – Зосін", "Шегині – Медика", "Рава-Руська – Гребенне" та "Краківець – Корчова". Завдяки послузі "єЧерга" з українського боку кордону немає фізичних черг на виїзд, натомість на територій Польщі на дорозі очікують близько 3 тисяч вантажівок, розповіли у Мінінфраструктури.

Блокада кордону

Ситуація на кордоні з Польщею загострюється щоденно. На початку лютого польські фермери відновили протести і постійно посилюють блокування. У неділю, 18 лютого, польські протестувальники намагалися блокувати залізничні колії на станції "Дорогуськ".

Також в мережі почали публікувати інформацію, що польські протестувальники почали блокувати проїзд пасажирських автобусів.

Раніше у Державній прикордонній службі України заявили, що не впевнені у тому, що протестувальники пропускають в країну необхідну кількість гуманітарної допомоги.

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