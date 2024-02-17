Заборона може стосуватися польських молочних продуктів і фруктів.

Українська влада розглядає варіанти заборони імпорту агропродукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону, йдеться у матеріалі Forbes.

Зазначається, що це можуть бути обмеження або заборона на ввезення польських молочних продуктів і фруктів.

"Ми за конструктив, але, звичайно, будемо готові реагувати", – сказав у коментарі виданню міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.

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За його словами, рішення може бути ухвалене протягом двох тижнів. Надавати більше деталей Сольський відмовився.

"Це тонка тема, поки коментувати нічого", – зазначив міністр.

Керівництво України поки не вирішило, які саме обмежувальні заходи може запровадити. Може йтися про обмеження або повну заборону ввезення в Україну польських молочних продуктів і фруктів, повідомив співрозмовник Forbes в українському уряді.

"Будемо вести активні переговори з польською стороною, і виходячи з їхньої результативності, прийматимемо рішення", – додав Сольський.

Ситуація на польському кордоні

На початку лютого 2024 року польські фермери розпочали чергову акцію протесту на українсько-польському кордоні. Станом на ранок 17 лютого протестувальники продовжують блокувати кордон України на шести напрямках, зі вчорашнього дня додався пункт пропуску "Краківець".

Наразі у черзі на в'їзд до нашої держави застрягли близько 3,3 тисячі вантажівок, повідомили у ДПСУ.

11 лютого перед пунктом пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на українсько-польському кордоні, польські фермери висипали зерно з кількох українських фур.

У Центрі протидії дезінформації РНБО України заявили, що блокування кордону з Україною з боку польських перевізників шкодить передусім польській економіці, адже Україна є найбільшим торговельним партнером Польщі за межами ЄС.

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