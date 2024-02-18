Їх зупинили польські поліцейські.

У неділю, 18 лютого, польські протестувальники намагалися блокувати залізничні колії на станції "Дорогуськ". Про це повідомляють у Державній митній службі України.

"Акція" на залізничній станції тривала з 15:30 по 17:30. На офіційній сторінці Держмитслужби у соціальній мережі Facebook зазначається, що польська поліція завадила блокуванню, після цього рух поїздів відбувався у штатному режимі.

На автомобільному напрямку сполучення пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" з 9:00 рух вантажівок в обидві сторони було повністю заблоковано польськими фермерами. Держмитслужба зазначає, що не може підтвердити участь фермерів інших країн ЄС в цій акції протесту.

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"Всупереч обіцянкам мітингувальників пропускати швидкопсувні, небезпечні чи гуманітарні вантажі, з того часу кордон не перетнув жоден ваговоз. Пропуск рейсових автобусів здійснюється у звичному порядку, без черг", - йдеться у повідлмленні від 18:21.

Кордон України та Польщі: останні новини

Як відомо, протести на кордоні тривають, нещодавно українців обурило відео з висипаним на землю українським зерном. Польському міністру сільського господарства Чеславу Сєкєрському довелося вибачатися за дії протестувальників.

Днями у Державній прикордонній службі України заявили, що не впевнені у тому, що протестувальники пропускають в країну необхідну кількість гуманітарної допомоги.

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