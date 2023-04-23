Ходять чутки, що ЄК нібито готова розширити список товарів, на які поширюватиметься заборона на імпорт.

Європейська комісія і 5 країн ЄС не досягли домовленості щодо агроімпорту з України.

Як повідомляє RMF FM, відеоконференція між віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом та представниками Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Болгарії на рівні міністрів сільського господарства щодо імпорту сільськогосподарських товарів з України завершилася без домовленостей.

За даними ЗМІ, з боку Єврокомісії є готовність йти на поступки - ЄК готова розширити список товарів, на які поширюватиметься заборона на імпорт з України.

Відео дня

"Прогрес є, і переговори рухаються в правильному напрямку", – повідомив один з учасників зустрічі.

Наразі ЄК погодилася лише на заборону імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику. Неофіційно зазначається, що ЄК нібито готова додати до списку обмежень інші продукти зі списку, представленого міністрами сільського господарства п'яти країн у п'ятницю, зокрема яйця та м'ясо птиці.

Проблеми агроімпорту з України

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України до 30 червня. Заборона стосується і транзиту агропродукції в треті країни.

Наступного дня у міністерстві розвитку і технологій Польщі заявили, що заборона ввезення зерна з України стосується також і транзиту через територію Польщі в треті країни.

На тлі проблем з експортом українського зерна Єврокомісія заявила про намір збільшити підтримку фермерів 5 країн. 18 квітня віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко за підсумками переговорів у Варшаві повідомила, що транзит українських сільськогосподарських товарів через територію Польщі буде розблоковано в ніч з 20-го на 21 квітня.

Вас також можуть зацікавити новини: