Польський глава держави зазначив, що зернова суперечка - це просто питання, яке країни мають між собою вирішити.

Президент Польщі Анджей Дуда не вірить, що суперечка про постачання українського зерна на польський ринок може суттєво вплинути на відносини між Польщею й Україною.

Як пише РАР, про це він сказав під час виступу на Конгресі відновлення України "Спільне майбутнє". "Для мене співпраця з Україною і її підтримка мають історичний вимір. Це не просто якась подія", – підкреслив він.

Польський президент зазначив, що допомога поляків і польських підприємців Україні і її громадянам, які рятуються від війни, - це "величезний капітал між нашими країнами і народами", який не може бути зруйнований жодною політичною чи юридичною суперечкою.

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"Я не маю жодних сумнівів, що суперечка про постачання зерна з України на польський ринок є лише фрагментом всіх польсько-українських відносин. І я не вірю, що за нормальних обставин вона може суттєво на них вплинути. Це просто питання, яке ми повинні вирішити між собою", – наголосив Дуда.

Зерновий конфлікт України та Польщі

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня Польща заявила, що продовжить заборону на експорт українського зерна всупереч рішенню Єврокомісії про скасування цих обмежень.

У відповідь Україна подала позов, зокрема, проти Польщі до Світової організації торгівлі. Також українська сторона пригрозила, якщо Польща не скасує односторонню заборону щодо імпорту української агропродукції, то наша країна у відповідь заборонить імпорт певних категорій товарів їхнього виробництва.

Через це польська сторона почала погрожувати, що заборонить ввезення на територію Польщі більшого переліку українських продуктів.

Врешті міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський зі своїм польським колегою Робертом Телусом домовились знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн.

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