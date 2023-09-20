Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відреагував на можливе ембарго для польських товарів.

Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький погрожує заборонити ввезення на територію Польщі більшого переліку українських продуктів, якщо влада України запровадить ембарго на імпорт деякої польської аграрної продукції.

Про це він заявив під час розмови з виданням Polsat News. Таким чином він відреагував на заяву заступника міністра економіки – торгового представника України Тараса Качки про те, що найближчими днями Україна запровадить ембарго на польські цибулю, помідори, капусту та яблука.

"Я попереджаю українську владу, тому що якщо вони таким чином загострять конфлікт, ми додамо більше продуктів до заборони на ввезення до Польщі", – заявив Моравецький.

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Також він заявив, що поляки першими багато зробили для України, тому очікують розуміння своїх інтересів.

"Ми будемо відстоювати свої інтереси з усією рішучістю. Це означає, що, звісно, ми поважаємо всі проблеми з української сторони, але для нас інтереси нашого фермера є найважливішими. Ми не згодні з будь-якими процедурами чи позовами проти нас, тому що це означає, що українська влада не розуміє, до чого призвела дестабілізація польського сільськогосподарського ринку", - наголосив польський прем’єр.

Аграрне протистояння України та Польщі

Навесні 2023 року Польща, Угорщина, Словаччина і Болгарія в односторонньому порядку заборонили ввезення українського зерна.

І хоча Європейська комісія 15 вересня скасувала обмеження на ввезення зерна у ці країни, проте Словаччина, Польща та Угорщина в односторонньому порядку ввели заборону на імпорт українських сільськогосподарських товарів.

В свою чергу, Кабінет міністрів України повідомив, що подав позов до Світової організації торгівлі проти цих країн.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, якщо Польща та Угорщина не скасують односторонню заборону щодо імпорту української агропродукції, то наша країна у відповідь заборонить імпорт певних категорій товарів із цих двох країн.

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