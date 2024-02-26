Прем’єр зауважив, що потрібно знайти рішення, яке не зашкодить Україні і польським фермерам.

У польсько-українських відносинах немає дефіциту, є один критичний момент щодо експорту українського зерна та іншої сільськогосподарської продукції до Польщі в Європу без мит і без стандартів, які існують в ЄС. Про це заявив прем’єр-міністр Дональд Туск, пише Dziennik Gazeta Prawna.

Він висловив сподівання, що українські політики "утримаються від емоційних коментарів" з цього приводу.

"Тут треба шукати рішення, а не шукати щось, що могло б нас розділити, тому що це було б найбільшим ідіотизмом в історії наших народів, якби ми зараз посварилися і не знайшли рішення в цьому питанні, тому що ми потребуємо один одного, як ніколи", – сказав він.

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За його словами, Польща є останньою країною, яка має доводити свою солідарність з Україною. Водночас він закликав інші західні країни активізуватись з допомогою Україні.

"Брюссель, тобто європейські інституції, а також Київ повинні зрозуміти, що збереження того, що є зараз, є неприйнятним для сотень тисяч працьовитих людей у ​​Польщі та Європі. Ми повинні знайти рішення, яке не зашкодить Україні, але польські фермери не можуть бути жертвами цього рішення. Ось і все", – підкреслив Туск.

Невдоволення польських фермерів

Польські аграрії посилили протести на кордоні з Україною. В ніч на 25 лютого в Польщі сталась чергова диверсія щодо української агропродукції. Поблизу Бидгоща невідомі відкрили вісім вагонів потяга і висипали кукурудзу на залізничні колії.

Водночас польські перевізники планують з 1 березня відновити акції, які призупинили у січні. Вони скаржаться, що українці витісняють їх з ринку. З листопада 2023 року вимагають відновити для перевізників з України обов’язок мати дозвільні документи.

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