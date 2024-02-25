Було відкрито вісім вагонів.

В ніч на 25 лютого в Польщі сталась чергова диверсія щодо української агропродукції – в Котомежі поблизу Бидгоща невідомі відкрили вісім вагонів потяга і висипали кукурудзу на залізничні колії, повідомляє Polskie Radio.

Зазначається, що поліція проводить розслідування. Служба охорони залізниці першою прибула на місце інциденту та охороняє територію. Раніше з'явилися представники місцевої влади та фермери, які взяли проби кукурудзи.

"Навряд чи зерно висипалося саме по собі, бо вісім вагонів відкрито. Мені наразі важко сказати, чи це кукурудза з України. Такої інформації ніхто не надає" – розповів заступник старости гміни Добрч Себастьян Городецький.

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Один із фермерів зазначив, що потрібно запитати в перевізника, чи це кукурудза з України. Однак хтось сфотографував накладну, стверджуючи, що це український товар.

В коментарі Latifundist.com засновник трейдингової компанії "Агроойлтрейд"Сергій Орловський підтвердив, що на проміжній станції неподалік від польського Бидгоща невідомі відкрили 8 вагонів з кукурудзою , що прямували з України.

Протести польських фермерів

У лютому польські фермери розпочали масові протести з бокування пунктів пропуску на кордоні з Україною. Було зафіксовано вже кілька диверсії з українською агропродукцією. Так, 20 лютого польські протестувальники посилили протести поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною. Вони перекрили залізницю і розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.

Вранці 23 лютого невідомі особи на станції "Дорогуськ" відкрили люки двох зерновозів колії 1435 мм та висипали ріпак, що прямував до Німеччини.

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